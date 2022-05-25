Завершились ходовые испытания ледостойкой платформы «Северный полюс»

«Адмиралтейские верфи» успешно завершили заводские ходовые испытания ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», сообщает пресс-служба ОСК.

Заводские ходовые испытания, которые прошли в водах Финского залива, включили проверку ходовых удостоверений по системам связи, локации и навигации. Специалисты предприятия проверили работу вспомогательных дизель-генераторов, главного дизеля, обслуживающих систем, вспомогательных котельных установок и основных судовых агрегатов, выполнили скоростные и маневренные испытания судна.

После возвращения платформы к достроечной стенке завода работники «Адмиралтейских верфей» приступят к устранению замечаний, а также продолжат подготовку к передаче ЛСП «Северный полюс» Росгидромету. Судно войдёт в состав научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Предприятие строит ЛСП «Северный полюс» по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны.

Контракт между «Адмиралтейскими верфями» и Росгидрометом на строительство ЛСП подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года. Строительство заказа проходит в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктического региона Российской Федерации.

ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до -50о и влажности 85%.

Основные тактико-технические характеристики ЛСП:

длина – 83,1 м;

ширина – 22,5 м;

водоизмещение – около 10,3 тыс. тонн;

мощность ЭУ – 4200 кВт;

скорость — не менее 10 узлов;

прочность корпуса — Arc8;

автономность по запасам топлива — около 2 лет;

срок службы — не менее 25 лет;

экипаж — 14 человек;

научный персонал — 34 человека.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM (*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.

Фото: ОСК