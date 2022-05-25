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Завершились ходовые испытания ледостойкой платформы «Северный полюс»
25.05.2022

Завершились ходовые испытания ледостойкой платформы «Северный полюс»

    • «Адмиралтейские верфи» успешно завершили заводские ходовые испытания ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», сообщает пресс-служба ОСК.

    Заводские ходовые испытания, которые прошли в водах Финского залива, включили проверку ходовых удостоверений по системам связи, локации и навигации. Специалисты предприятия проверили работу вспомогательных дизель-генераторов, главного дизеля, обслуживающих систем, вспомогательных котельных установок и основных судовых агрегатов, выполнили скоростные и маневренные испытания судна.

    После возвращения платформы к достроечной стенке завода работники «Адмиралтейских верфей» приступят к устранению замечаний, а также продолжат подготовку к передаче ЛСП «Северный полюс» Росгидромету. Судно войдёт в состав научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

    Предприятие строит ЛСП «Северный полюс» по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны.

    Контракт между «Адмиралтейскими верфями» и Росгидрометом на строительство ЛСП подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года. Строительство заказа проходит в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктического региона Российской Федерации.

    ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до -50о и влажности 85%.

    Основные тактико-технические характеристики ЛСП:

    • длина – 83,1 м;
    • ширина – 22,5 м;
    • водоизмещение – около 10,3 тыс. тонн;
    • мощность ЭУ – 4200 кВт;
    • скорость — не менее 10 узлов;
    • прочность корпуса — Arc8;
    • автономность по запасам топлива — около 2 лет;
    • срок службы — не менее 25 лет;
    • экипаж — 14 человек;
    • научный персонал — 34 человека.

    Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM (*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.

    Фото: ОСК


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