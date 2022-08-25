Ледостойкая платформа «Северный Полюс» сдана в эксплуатацию

«Адмиралтейские верфи» передали в эксплуатацию научно-экспедиционное судно ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», сообщает пресс-служа ОСК.

Судно, отшвартованное от достроечной набережной предприятия, отправилось в Большой порт Санкт-Петербург. Здесь ледостойкая самодвижущаяся платформа пройдет подготовку к переходу в Мурманск и далее – в первую научно-исследовательскую экспедицию.

«ЛСП «Северный полюс» – наглядный пример исполнения предприятиями корпорации сложного заказа, доверенного государством. Входящие в ОСК конструкторское бюро «Вымпел» и «Адмиралтейские верфи» разработали и создали уникальное, не имеющее аналогов в мире высокотехнологичное судно. Корабелы ОСК своим трудом оправдали оказанное нам доверие. Смелая идея успешно воплощена в металле и скоро будет приносить пользу как России, так и мировой науке», – сказал генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

«Основное предназначение платформы, высота которой от киля до верхней точки средней мачты составляет 42,5 метра, что равно 13-этажному дому, – «жить» во льдах. И я убежден, что эта жизнь окажется успешной и плодотворной для российской науки, а данные, полученные в ходе экспедиций в Арктику внесут существенный вклад в дальнейшее изучение и развитие региона», – отметил главный строитель «Адмиралтейских верфей» Руслан Шереметьев.

«Аналогов данному судну нет в мире, далеко не каждая верфь готова реализовать подобный проект, – подчеркнул директор Арктического и Антарктического научного-исследовательского института Александр Макаров. – Теперь исследователи не должны тратить время и силы на обеспечение безопасности своей жизнедеятельности, как это было раньше в ледовых лагерях. Сейчас они могут быть сосредоточены исключительно на науке. У нас появляется возможность планировать долгосрочные исследования, открывается перспектива для молодых ребят, которые хотят связать свою жизнь с полярной наукой. На ближайшие 10 лет – это будет важнейший научный проект в Арктике не только в России, но и в мире».

НЭС ЛСП «Северный полюс» построено по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны. Контракт между «Адмиралтейскими верфями» и Росгидрометом на строительство ЛСП был подписан в апреле 2018 года. Судно было заложено 10 апреля 2019 года.

ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно разработано для проведения геологических, акустических, геофизических и океанографических исследований; оно способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до -50 градусов и влажности 85%.

Основные тактико-технические характеристики ЛСП:

длина – 83,1 м;

ширина – 22,5 м;

водоизмещение – около 10,4 тыс. тонн;

мощность ЭУ – 4200 кВт;

скорость – не менее 10 узлов;

прочность корпуса – Arc8;

втономность по запасам топлива – около 2 лет;

срок службы – не менее 25 лет;

экипаж – 14 человек;

научный персонал – 34 человека.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строилась на класс Российского морского регистра судоходства: KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.

Фото: ОСК