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Завершен контрольный этап ходовых испытаний платформы «Северный полюс»
07.07.2022

Завершен контрольный этап ходовых испытаний платформы «Северный полюс»


    • «Адмиралтейские верфи» завершили контрольный этап заводских ходовых испытаний ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», сообщает пресс-служба ОСК.

    Производственное мероприятие прошло в акватории Финского залива с 30 июня по 6 июля. Специалисты предприятия произвели наладку авторулевого и научного оборудования судна. Кроме того, участники сдаточной команды выполнили комплекс работ по посадке и приёму вертолёта МИ-8, проверке работоспособности светотехнических огней вертолетной площадки и радиосвязи с вертолетом.

    Произведены замеры шумов бытовых и общественных помещений, общей вибрации и вибрации механизмов, крутильных колебаний основных агрегатов. Также выполнены работы по тяговым усилиям согласно программе ходовых испытаний.

    После возвращения ЛСП «Северный полюс» к причальной стенке предприятия, «Адмиралтейские верфи» начнут ее подготовку к передаче заказчику, далее судно войдет в состав научно-экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и выйдет в первый научный поход в высокие широты.

    Контракт на строительство ЛСП был подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года. Строительство заказа проходит в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктического региона Российской Федерации.

    ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспечит комфортные и безопасные условия работы и проживания экипажа и научного персонала на полярной станции при температуре до -50о и влажности 85%.

    Основные тактико-технические характеристики ЛСП:

    • длина – 83,1 м;
    • ширина – 22,5 м;
    • водоизмещение – около 10,3 тыс. тонн;
    • мощность ЭУ – 4200 кВт;
    • скорость — не менее 10 узлов;
    • прочность корпуса — Arc8;
    • автономность по запасам топлива — около 2 лет;
    • срок службы — не менее 25 лет;
    • экипаж — 14 чел.;
    • научный персонал — 34 чел.

    Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship.

    Фото: ОСК


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