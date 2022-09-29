Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Универсальное судно на воздушной подушке для Арктики и Крайнего Севера проходит испытания
29.09.2022

Универсальное судно на воздушной подушке для Арктики и Крайнего Севера проходит испытания


    • Статические испытания универсального транспортного судна на воздушной подушке «Хаска-10» проходят на «Рыбинской верфи», входящей в состав концерна «Калашников», сообщает пресс-служба «Ростеха». Эти испытания являются частью швартовых испытаний и проводится для обкатки основных механизмов, а также для проверки работы воздушной системы накачки скегов (скег – ограждение зоны воздушной подушки) и работы движительно-рулевого комплекса судна под нагрузкой.

    По словам генерального директора «Рыбинской верфи» Сергея Антонова, в отличие от других судов на воздушной подушке применение гибких скегов позволит повысить экономичность и управляемость «Хаска-10» при сохранении достаточно высоких характеристик амфибийности, мореходности и ходкости.

    После завершения статических испытаний, которые на верфи планируют провести в течение двух недель, судостроители приступят к испытаниям «Хаска-10» на воде.

    «Хаска-10» создано в рамках реализации государственной программы Министерства промышленности и торговли РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы». Уникальное грузопассажирское судно на воздушной подушке предназначено для выполнения круглогодичных транспортных операций в мелководной части арктических морей и труднодоступных районах Крайнего Севера России.

    Полное водоизмещение СВП «Хаска-10» достигает 45 тонн. Судно способно нести полезную нагрузку массой 10 тонн и развивать максимальную скорость 40 узлов, или 74 км/ч. Экипаж «Хаска-10» состоит из трех человек. В автономном плавании судно может находиться трое суток, а дальность плавания достигает 400 миль.

    Фото: «Ростех»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.01.2022
    Первый коммерческий рейс контейнеровоза в автономном режиме
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) совместно с партнерами по консорциуму провел испытания судоходства в автономном […]
    MOLавтономное судоходствоИспытания
    0
    25.02.2022
    CMA CGM испытает биотопливо на 32 судах
    CMA CGM в партнерстве с Морским и портовым управлением Сингапура (MPA) начала испытания по […]
    CMA CGMБиотопливоИспытанияКонтейнеровозы
    0
    07.07.2022
    Завершен контрольный этап ходовых испытаний платформы «Северный полюс»
    «Адмиралтейские верфи» завершили контрольный этап заводских ходовых испытаний ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», сообщает […]
    Адмиралтейские верфиИспытанияледостойкая платформаСеверный полюс
    0
    29.06.2022
    Первая в мире самоходная баржа на воздушной подушке
    Видео
    АзербайджанАзербайджанское Каспийское морское пароходствосамоходное судноСудно на воздушной подушке
    0
    31.03.2022
    «Атомэнергомаш» разрабатывает российское оборудование для СПГ-проектов
    И уже завершил первые испытания насоса для перекачки СПГ
    АтомэнергомашИспытанияОборудованиеСПГ
    0
    29.08.2022
    «K» Line завершил вторые испытания морского биотоплива
    «K» Line успешно завершил вторые испытания морского биотоплива. Как рассказали SeaNews в компании, испытания […]
    K LineБиотопливоИспытания
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.09.2022 Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2022
    28.09.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2022
    28.09.2022 Ухань запустил мультимодальный маршрут в Чэнду
    27.09.2022 Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%
    26.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-августе 2022 года
    26.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    26.09.2022 Заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам
    26.09.2022 Правительство профинансирует строительство сухогрузов-контейнеровозов
    23.09.2022 Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости
    22.09.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    22.09.2022 Упрощен порядок получения разрешений при строительстве портов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти