Универсальное судно на воздушной подушке для Арктики и Крайнего Севера проходит испытания

Статические испытания универсального транспортного судна на воздушной подушке «Хаска-10» проходят на «Рыбинской верфи», входящей в состав концерна «Калашников», сообщает пресс-служба «Ростеха». Эти испытания являются частью швартовых испытаний и проводится для обкатки основных механизмов, а также для проверки работы воздушной системы накачки скегов (скег – ограждение зоны воздушной подушки) и работы движительно-рулевого комплекса судна под нагрузкой.

По словам генерального директора «Рыбинской верфи» Сергея Антонова, в отличие от других судов на воздушной подушке применение гибких скегов позволит повысить экономичность и управляемость «Хаска-10» при сохранении достаточно высоких характеристик амфибийности, мореходности и ходкости.

После завершения статических испытаний, которые на верфи планируют провести в течение двух недель, судостроители приступят к испытаниям «Хаска-10» на воде.

«Хаска-10» создано в рамках реализации государственной программы Министерства промышленности и торговли РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы». Уникальное грузопассажирское судно на воздушной подушке предназначено для выполнения круглогодичных транспортных операций в мелководной части арктических морей и труднодоступных районах Крайнего Севера России.

Полное водоизмещение СВП «Хаска-10» достигает 45 тонн. Судно способно нести полезную нагрузку массой 10 тонн и развивать максимальную скорость 40 узлов, или 74 км/ч. Экипаж «Хаска-10» состоит из трех человек. В автономном плавании судно может находиться трое суток, а дальность плавания достигает 400 миль.

Фото: «Ростех»