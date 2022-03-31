«Атомэнергомаш» разрабатывает российское оборудование для СПГ-проектов

«Атомэнергомаш» (АЭМ), входящий в машиностроительный дивизион Росатома, завершил первые испытания на стенде для тестирования средне- и крупнотоннажного оборудования для СПГ-проектов, построенном на площадке НИИЭФА им. Д.В.Ефремова в Санкт-Петербурге.

Как сообщает АЭМ, стенд для тестирования был введен в эксплуатацию в декабре 2021 года в рамках исполнения поручения Президента РФ по импортозамещению критически важного оборудования для обеспечения технологической независимости России.

Первой тестируемой на стенде единицей оборудования стал крупнотоннажный криогенный СПГ-насос, предназначенный для отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки судна-газовоза

Крупнотоннажный криогенный СПГ-насос ЭНК 2000/241 был разработан и изготовлен входящим в «Атомэнергомаш» «ОКБМ Африкантов» и на сегодняшний день сегодня является самым производительным российским СПГ-насосом (с номинальной подачей 2 тыс. куб. м в час).

Испытательный стенд в Санкт-Петербурге представляет собой крупный лабораторный комплекс, позволяющий испытывать насосы, детандеры и компрессоры. Это первая в Европе испытательная площадка для оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ. Конструкция стенда была разработана отечественными специалистами, а все оборудование для него поставили российские предприятия, отмечается в сообщении АЭМ.

По словам генерального директора АО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова, сегодня завершаются первые испытания СПГ-насоса на новом стенде, но это далеко не первый насос, разработанный и произведенный машиностроительным дивизионом Росатома. «У нас их уже шесть типоразмеров, мы изготавливаем и другое ключевое оборудование для производства СПГ, – рассказал он. – Сейчас также занялись оборудованием для транспортировки сжиженного природного газа. Таким образом, Атомэнергомаш способен закрыть потребности в критически важных системах для разных задач, чтобы обеспечить технологическую независимость российских СПГ-проектов».

Производство оборудования для СПГ-проектов является сегодня одним из ключевых направлений развития неатомных бизнесов машиностроительного дивизиона Росатома. Как отмечают в «Атомэнергомаше», компания является единственным в России производителем насосов для СПГ-проектов.

В 2020 году был запущен в промышленную эксплуатацию первый в истории российской газовой промышленности крупнотоннажный насос для перекачивания сжиженного природного газа, который используется для отгрузки СПГ на танкеры-газовозы. Также уже освоено производство среднетоннажных спиральновитых теплообменников СПГ. В планах – расширение номенклатуры и локализация широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.

Фото: Анастасия Барей/ сайт «Атомэнергомаш»