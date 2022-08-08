333 млн долларов на оборудование для контейнерного терминала

Evergreen инвестировал 333 млн долларов в оборудование для своего контейнерного терминала в порту Гаосюн, сообщает The Loadstar. В частности, речь идет о контейнерном терминале №7, где Evergreen арендует пять причалов, строительство которых будет завершено в мае 2023 года. Для полноценной работы причалов Evergreen приобрел 19 мостовых и 56 козловых кранов.

Первая партия оборудования прибыла в Гаосюн на прошлой неделе. Китайский производитель кранов Shanghai Zhenhua Heavy Industries поставил один козловой и четыре мостовых крана.

Длина причальной стенки контейнерного терминала №7 составляет 2,4 км, глубина у причалов – 18 м. Он будет способен принимать одновременно пять контейнеровозов вместимостью 24 тыс. TEU. Пропускная способность терминала составит 4,5 млн TEU в год. Первая фаза строительства уже окончена – готовы два причала.

«Как только контейнерный терминал №7 будет сдан в эксплуатацию, Evergreen перенесет свои операции с терминала №5, которым он также управляет. Аренда контейнерного терминала №5 будет передана Wan Hai Lines», – сообщает издание.

Фото: Splash