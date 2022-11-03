Продлен срок действия ограничений на вывоз ряда товаров и оборудования

Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается ещё на год – до конца 2023 года. Соответствующее постановление от 2 ноября 2022 года №1959 опубликовано на сайте правительства.

Перечни товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России, были определены правительством в марте 2022 года.

В том числе ограничение распространяется на технологическое и медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, волоконно-оптические кабели, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла – всего более 1,6 тыс. наименований товаров.

Их вывоз запрещён во все зарубежные страны за исключением государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также продлено временное ограничение на вывоз из России в недружественные страны некоторых видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама, металлокерамики.

Решение принято во исполнение Указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» и необходимо для защиты внутреннего рынка.