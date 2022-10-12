Поставки электрических двигателей и генераторов (кроме электрогенераторных установок) из ЕС в РФ, январь-июнь 2022

По данным Евростата, экспорт двигателей и генераторов электрических (кроме электрогенераторных установок) из стран Евросоюза в РФ по итогам января-июня 2022 года в денежном эквиваленте составил 130,02 млн евро, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда в Россию было завезено этого оборудования на сумму 162,26 млн евро.

Больше всего за двигатели и генераторы электрические Россия заплатила странам ЕС в январе – 29,92 млн евро, тогда как в январе прошлого года – 19,79 млн евро (+51%). В феврале поставки были практически на том же уровне, что и в феврале прошлого года– 23,11 млн евро в феврале 2022 против 22,07 млн евро в феврале 2021 года. Прирост составил 4,7%.

В марте стоимость приобретенных российскими покупателями электрических двигателей и генераторов составила 9,85 млн евро, и это на 320% меньше, чем получил ЕС за эти товары в марте 2021 года (31,53 млн евро). В апреле экспорт этой продукции из стран ЕС в РФ также продемонстрировал падение относительно аналогичного месяца 2021 года – на 275%. Так, в апреле в адрес России было отгружено двигателей и генераторов электрических на сумму 9,28 млн евро, тогда как в апреле прошлого года – на 25,57 млн евро.

В мае страны ЕС получили от России 29,30 млн евро, что на 11% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года, когда оборудования было отгружено на 33,11 млн евро. В июне ЕС экспортировал в РФ двигателей и генераторов электрических на 28,56 млн евро – всего на 5,3% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Тогда Россия заплатила странам ЕС 30,19 млн евро.

65,5% всех поставок двигателей и генераторов электрических из ЕС в РФ (в денежном выражении) был доставлены автотранспортом. Морем перевезли 28,9%, доли железной дороги и авиатранспорта составили 3,1% и 1,8% соответственно.

При этом стоимость продукции, доставленной в РФ автотранспортом в первом полугодии 2022 года, сократилась в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 35% до 85,09 млн евро. Тогда в адрес РФ двигателей и генераторов электрических было отгружено автотранспортом на 131,22 млн евро.

Морем из ЕС в Россию за январь-июнь было перевезено этого оборудования на сумму 37,62 млн евро – на 214% больше, чем за аналогичный период, тогда стоимость морских поставок составила 17,52 млн евро.

По железной дороге в Россию пришло двигателей и генераторов электрических на сумму 4,09 млн евро, что в два раз ниже показателя за первое полугодие 2021 года, когда стоимость жд поставок из ЕС составила 8,25 млн евро.

Экспорт из ЕС в РФ авиатранспортом двигателей и генераторов электрических с января по июнь этого года составил в денежном эквиваленте 2,4 млн евро, на 54,4% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Основным импортером двигателей и генераторов электрических в Россию среди стран Евросоюза по итогам первого полугодия 2022 года стала Германия. За этот период она отправила в РФ этого оборудования на сумму 33,97 млн евро. Это на 44,1% меньше показателя за аналогичный период 2021 года. Тогда Россия за эту продукцию заплатила Германии 60,78 млн евро.

Из Италии за отчетный период в РФ было завезено двигателей и генераторов электрических на сумму 18,54 млн евро. Это на 239% больше, чем за январь-июнь 2021 года, когда Италия получила от России 7,73 млн евро.

Латвия также увеличила экспорт этого оборудования в денежном эквиваленте. Из этой страны в адрес РФ было отгружено двигателей и генераторов электрических на 12,77 млн евро, тогда как в первом полугодии 2021 года – на 7,68 млн евро (+66,2%).

Польша, напротив, поставки в денежном эквиваленте относительно отчетного периода 2021 года сократила – с 11,49 млн евро до 7,87 млн евро. Снижение составило 31,5%.

Экспорт двигателей и генераторов электрических из Испании в РФ в денежном эквиваленте за первое полугодие 2022 года вырос относительно аналогичного периода 2021 года в 79 раз – с 0,15 млн евро до 11,90 млн евро.