Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Российский экспорт мороженой рыбы в ЕС, январь-август 2022
24.10.2022

Российский экспорт мороженой рыбы в ЕС, январь-август 2022


    • По данным Евростата, российский экспорт мороженой рыбы в страны Евросоюза в январе-августе 2022 года составил 59,8 тыс. тонн, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия отправила в ЕС 53,7 тыс. тонн. В денежном выражении российский экспорт этой продукции в ЕС составил 266,1 млн евро, тогда как годом ранее 158 млн евро (+68,4%).

    Chart by Visualizer

    В январе этого года РФ отправила в страны ЕС 5,9 тыс. тонн мороженой рыбы. Это на 12% больше, чем в январе 2021 года, когда ЕС завезла из РФ 4,8 тыс. тонн. В феврале поставки этой продукции составили 6,7 тыс. тонн (+11%). В марте объемы поставляемой мороженой рыбы из РФ в ЕС достигли 10,1 тыс. тонн (+50,7%), в мае – 8,6 тыс. тонн (+22,8%). В июне страны Евросоюза импортировала 8,7 тыс. тонн (+19%), в июле – 6,7 тыс. тонн (-6%). А августе Россия отгрузила в ЕС 6,5 тыс. тонн этой продукции (+8,3%).

    Основными потребителями российской мороженой рыбы в Евросоюзе были Нидерланды, Польша и Литва.

    Chart by Visualizer

    Нидерланды в январе-августе этого года импортировали 16,8 тыс. тонн мороженой рыбы, что на 6% больше, чем годом ранее, когда Россия отгрузила в адрес этой страны 14,8 тыс. тонн. Наименьший объем этой продукции из РФ в Нидерланды поступил в июле – 1,3 тыс. тонн, тогда как в июле 2021 года – 1,9 тыс. тонн (-31%). Самая крупная поставка зафиксирована в июне – 3 тыс. тонн (+66,6% относительно июня 2021 года). В денежном эквиваленте российский экспорт мороженой рыбы в Нидерланды экспорт в январе-августе этого года составил 71,5 млн евро, тогда как за аналогичный период 2021 года – 45 млн евро (+58,8%).

    Польша в отчетном периоде завезла из РФ 16,7 тыс. тонн мороженой рыбы, что на 12,8% больше, чем в январе-августе 2021 года, когда РФ отправила в эту страну 14,8 тыс. тонн. В денежном выражении российский экспорт мороженой рыбы в Польшу составил 69,3 млн евро, тогда как годом ранее – 43,6 млн евро (+59%). В январе этого года Польша завезла 1,6 тыс. тонн мороженой рыбы. Это самый маленький объем за отчетный период. Относительно января 2021 года, когда РФ поставила в Польшу 1,4 тыс. тонн этой продукции, рост составил 14%. Больше всего мороженой рыбы из России в январе-августе этого года Польша получила в марте – 2,8 тыс. тонн (+3%).

    Chart by Visualizer

    Литва за первые 8 месяцев этого года завезла из России 7,4 тыс. тонн мороженой рыбы, тогда как годом ранее – 4,6 тыс. тонн (+60%). В денежном выражении российский экспорт этой продукции в Литву составил 32.4 млн евро (+223%). Самый большой объем мороженой рыбы из России эта страна получила в августе – 1,4 тыс. тонн, тогда как в августе 20221 года – 0,4 тыс. тонн. Меньше всего этой продукции в Литву Россия отгрузила в феврале – 0,6 тыс. тонн (+20%).

    Chart by Visualizer

    Импорт мороженой рыбы из Евросоюза в Россию в январе-августе 2022 года составил 3,4 тыс. тонн, когда как за аналогичный период прошлого года – 7,6 тыс. тонн (+44%). В денежном эквиваленте импорт этой продукции из ЕС в РФ составил 4,7 млн евро, тогда как годом ранее – 12,4 млн евро (-263 %). По данным Евростата, все поставки мороженой рыбы в РФ шли из Германии.

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.09.2022
    В Приморском крае построят зерновой порт
    В Приморском крае в Шкотовском районе к 2025 году создадут зерновой порт по перевалке […]
    АТРЗаводЗерноЗерновой терминал
    0
    27.04.2022
    Автопогранпереходы Приморья включены в список пунктов пропуска для вывоза лесоматериалов
    В перечень добавили автомобильные пункты пропуска Приморского края Пограничный, Краскино, Марково, Полтавка и Турий Рог.
    Лесные грузыПогранпереходыЭкспорт
    0
    19.04.2022
    Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска
    Ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию через любые пункты пропуска государственной границы разрешен до […]
    АгропромагрохимикатыИмпортПестициды
    0
    16.09.2022
    Товарооборот Россия – Япония в январе-июле 2022
    По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе-июле 2022 […]
    Только для подписчиков
    2022РоссияТоварооборотЯпония
    0
    11.03.2022
    Основные покупатели российского СПГ в 2021 году
    В 2021 году экспорт сжиженного природного газа из России составил 66,1 млн куб. м, что на 3,3% ниже показателя 2020 года.
    2021СПГСтатистика таможниТСВТ
    0
    20.10.2022
    Российский экспорт угля в ЕС, январь-август 2022
    По данным Евростата, в январе-августе 2022 года российский экспорт угля в страны Евросоюза составил […]
    2022АвгустЕвросоюзЕвростат
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.10.2022 «Рускон» расширяет сервис на Средиземноморский регион
    25.10.2022 Arkas Line возобновляет сезонный рефсервис
    25.10.2022 DPW вырос на 2% в январе-сентябре 2022
    25.10.2022 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, 9 месяцев 2022
    24.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2022
    21.10.2022 Роттердам снизил контейнерооборот
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти