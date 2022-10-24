Российский экспорт мороженой рыбы в ЕС, январь-август 2022

По данным Евростата, российский экспорт мороженой рыбы в страны Евросоюза в январе-августе 2022 года составил 59,8 тыс. тонн, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия отправила в ЕС 53,7 тыс. тонн. В денежном выражении российский экспорт этой продукции в ЕС составил 266,1 млн евро, тогда как годом ранее 158 млн евро (+68,4%).

В январе этого года РФ отправила в страны ЕС 5,9 тыс. тонн мороженой рыбы. Это на 12% больше, чем в январе 2021 года, когда ЕС завезла из РФ 4,8 тыс. тонн. В феврале поставки этой продукции составили 6,7 тыс. тонн (+11%). В марте объемы поставляемой мороженой рыбы из РФ в ЕС достигли 10,1 тыс. тонн (+50,7%), в мае – 8,6 тыс. тонн (+22,8%). В июне страны Евросоюза импортировала 8,7 тыс. тонн (+19%), в июле – 6,7 тыс. тонн (-6%). А августе Россия отгрузила в ЕС 6,5 тыс. тонн этой продукции (+8,3%).

Основными потребителями российской мороженой рыбы в Евросоюзе были Нидерланды, Польша и Литва.

Нидерланды в январе-августе этого года импортировали 16,8 тыс. тонн мороженой рыбы, что на 6% больше, чем годом ранее, когда Россия отгрузила в адрес этой страны 14,8 тыс. тонн. Наименьший объем этой продукции из РФ в Нидерланды поступил в июле – 1,3 тыс. тонн, тогда как в июле 2021 года – 1,9 тыс. тонн (-31%). Самая крупная поставка зафиксирована в июне – 3 тыс. тонн (+66,6% относительно июня 2021 года). В денежном эквиваленте российский экспорт мороженой рыбы в Нидерланды экспорт в январе-августе этого года составил 71,5 млн евро, тогда как за аналогичный период 2021 года – 45 млн евро (+58,8%).

Польша в отчетном периоде завезла из РФ 16,7 тыс. тонн мороженой рыбы, что на 12,8% больше, чем в январе-августе 2021 года, когда РФ отправила в эту страну 14,8 тыс. тонн. В денежном выражении российский экспорт мороженой рыбы в Польшу составил 69,3 млн евро, тогда как годом ранее – 43,6 млн евро (+59%). В январе этого года Польша завезла 1,6 тыс. тонн мороженой рыбы. Это самый маленький объем за отчетный период. Относительно января 2021 года, когда РФ поставила в Польшу 1,4 тыс. тонн этой продукции, рост составил 14%. Больше всего мороженой рыбы из России в январе-августе этого года Польша получила в марте – 2,8 тыс. тонн (+3%).

Литва за первые 8 месяцев этого года завезла из России 7,4 тыс. тонн мороженой рыбы, тогда как годом ранее – 4,6 тыс. тонн (+60%). В денежном выражении российский экспорт этой продукции в Литву составил 32.4 млн евро (+223%). Самый большой объем мороженой рыбы из России эта страна получила в августе – 1,4 тыс. тонн, тогда как в августе 20221 года – 0,4 тыс. тонн. Меньше всего этой продукции в Литву Россия отгрузила в феврале – 0,6 тыс. тонн (+20%).

Импорт мороженой рыбы из Евросоюза в Россию в январе-августе 2022 года составил 3,4 тыс. тонн, когда как за аналогичный период прошлого года – 7,6 тыс. тонн (+44%). В денежном эквиваленте импорт этой продукции из ЕС в РФ составил 4,7 млн евро, тогда как годом ранее – 12,4 млн евро (-263 %). По данным Евростата, все поставки мороженой рыбы в РФ шли из Германии.