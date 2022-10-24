Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Европе призывают не использовать СПГ в качестве судового топлива
24.10.2022

В Европе призывают не использовать СПГ в качестве судового топлива


    • К 2030 году европейской судоходной отрасли потребуется более 6,3 млн тонн СПГ в год в качестве судового топлива, сообщает Container News со ссылкой на прогноз Европейской федераций транспорта и окружающей среды (Transport & Environment, T&E).

    «Предполагается, что к 2030 году четверть европейского флота будет работать на СПГ, – пишет издание. – Следовательно, Европа станет еще более зависимой от газа. По данным T&E, 6,3 млн тонн СПГ достаточно для того, чтобы обеспечить 7 млн домохозяйств. Этого достаточно, чтобы обеспечить газом все дома Бельгии или Швейцарии. На фоне энергетического кризиса в Европе переход судоходства на СПГ T&E называет безответственным. Этого допустить нельзя».

    Согласно исследованию Федерации, объемы СПГ, которые использует флот Европы в настоящее время, способен обеспечить газом порядка 200 тыс. домохозяйств.

    Судоходство является источником значительных выбросов углекислого газа, считают в T&E. «СПГ хуже, чем топливо, которое он заменяет, поскольку он выделяет сильнодействующий газ метан. Поэтому T&E призывает Евросоюз отказаться от планов по продвижению газа в судоходстве и вместо него продвигать чистое топливо на основе водорода», – пишет Container News.

    Фото: Container News


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.09.2022
    Shell возобновил отгрузки с плавучей СПГ-установки «Prelude»
    Shell возобновил отгрузку сжиженного природного газа с плавучей установки по производству сжиженного природного газа […]
    Prelude FLNGShellЗабастовкаСПГ
    0
    03.10.2022
    Экспорт древесины топливной из РФ в страны ЕС, январь-июнь, 2022
    По данным Евростата, российский экспорт древесины топливной (в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста […]
    20212022БельгияДревесина
    0
    23.09.2022
    «Совкомфлот» и «Газпром нефть» осуществили первую в России бункеровку судна СПГ
    ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Газпром нефть» успешно осуществили первую в истории российской транспортной отрасли […]
    БункеровкаГазпром нефтьпервая бункеровкаПервая в России
    0
    22.09.2022
    Экспорт духов, одеколона и туалетной воды из стран ЕС в РФ, январь-июнь, 2022 год
    По данным Евростата, экспорт духов, одеколона и туалетной воды из стран Евросоюза в Россию […]
    ЕвросоюзЕвростатпарфюмерияРоссия
    0
    26.01.2022
    Нефтеэкспорт России, 11 месяцев 2021: вывоз нефти снизился, нефтепродуктов увеличился
    Прогнозы цен на нефть на уровне $100 за баррель снова замаячили на горизонте. О вероятности […]
    2021ГазНефтепродуктыНефть
    0
    24.05.2022
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2022
    Экспорт из России в Евросоюз удвоился
    2022Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.10.2022 «Рускон» расширяет сервис на Средиземноморский регион
    25.10.2022 Arkas Line возобновляет сезонный рефсервис
    25.10.2022 DPW вырос на 2% в январе-сентябре 2022
    25.10.2022 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, 9 месяцев 2022
    24.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2022
    21.10.2022 Роттердам снизил контейнерооборот
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти