В Европе призывают не использовать СПГ в качестве судового топлива

К 2030 году европейской судоходной отрасли потребуется более 6,3 млн тонн СПГ в год в качестве судового топлива, сообщает Container News со ссылкой на прогноз Европейской федераций транспорта и окружающей среды (Transport & Environment, T&E).

«Предполагается, что к 2030 году четверть европейского флота будет работать на СПГ, – пишет издание. – Следовательно, Европа станет еще более зависимой от газа. По данным T&E, 6,3 млн тонн СПГ достаточно для того, чтобы обеспечить 7 млн домохозяйств. Этого достаточно, чтобы обеспечить газом все дома Бельгии или Швейцарии. На фоне энергетического кризиса в Европе переход судоходства на СПГ T&E называет безответственным. Этого допустить нельзя».

Согласно исследованию Федерации, объемы СПГ, которые использует флот Европы в настоящее время, способен обеспечить газом порядка 200 тыс. домохозяйств.

Судоходство является источником значительных выбросов углекислого газа, считают в T&E. «СПГ хуже, чем топливо, которое он заменяет, поскольку он выделяет сильнодействующий газ метан. Поэтому T&E призывает Евросоюз отказаться от планов по продвижению газа в судоходстве и вместо него продвигать чистое топливо на основе водорода», – пишет Container News.

Фото: Container News