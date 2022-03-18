Klaipėdos nafta распределила мощности СПГ-терминала

Klaipedos nafta (KN), оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа, объявил о том, что клиенты СПГ-терминала полностью забронировали регазификационные мощности СПГ-терминала на текущий газовый год – до 30 сентября 2022 года. По информации KN, у четом последних запросов клиентов, на текущий газовый год было выделено в общей сложности 23,9 тераватт-часа (ТВтч) мощностей Клайпедского СПГ-терминала.

Ожидается, что в марте-сентябре Клайпедский СПГ-терминал примет 20 крупноннажных партий СПГ и выполнит одну перегрузочную операцию. Все запланированные окна для приема грузов предназначены для больших газовозов, перевозящих СПГ объемом не менее 138 тыс. куб. м, сообщает KN.

По словам коммерческого директора, KN Миндаугаса Навикаса, хотя мощности терминала уже полностью забронированы, участники рынка, которые еще не сделали этого, могут договориться друг с другом о покупке или обмене объемов газа, поставляемого на терминал, или о покупке мощностей терминала на вторичном рынке.

KN, со своей стороны, также оценивает дополнительные возможности терминала для удовлетворения меняющегося рыночного спроса, рассказал он. В настоящее время проводится оценка, как оптимизировать процессы приема грузов, чтобы терминал мог получить дополнительный объем СПГ к концу газового года. Также рассматривается возможность расширения технических мощностей регазификации Клайпедского СПГ-терминала с нынешних 3,75 млрд куб. м до 5 млрд куб. м в долгосрочной перспективе.

Напомним, что в начале марта Klaipedos nafta объявил, что с 3 марта прием грузов «Новатэка» на СПГ-терминале приостановлен. Отметим, что поставки из России небольшими партиями осуществлялись из порта Высоцк, где расположен завод «Новатэка» по среднетоннажному сжижению газа «Криогаз Высоцк». В основном СПГ из Высоцка предназначался для йонавского производителя удобрений Achema, который в свою очередь из-за закрытия белорусской границы приостановил экспорт удобрений на Украину.