Экспорт консервированных овощей и фруктов из ЕС в РФ, январь-июнь 2022 года

Экспорт консервированных овощей и фруктов (здесь и далее – с уксусом) из стран Евросоюза в Россию в январе-июне 2022 года составил 6 тыс. тонн. Это на 27,8 меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Европа поставил нам 8,3 тонны подобной продукции. В денежном эквиваленте экспорт консервированных овощей и фруктов в первом полугодии составил 6,33 млн евро, на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми крупными поставщиками овощных и фруктовых консервов в этом году были Германия, Польша и Литва.

Германия поставила в Россию в первом полугодии 2022 года 4,68 тыс. тонн консервированных овощей и фруктов (-38% по отношению к указанному периоду 2021 года — 7,55 тыс. тонн). Россия заплатила за них 2,79 млн евро, на 50% меньше показателя 2021 года, когда стоимость поставок составила 5,48 млн евро.

Поставки консервированных овощей и фруктов из Польши за январь-июнь остались практически на прошлогоднем уровне – 0,68 тыс. тонн против 0,7 тыс. тонн в первом полугодии 2021 года. Сумма, потраченная Россией на импорт этой продукции, также осталась на уровне прошлого года – 1 млн евро.

Из Литвы Россия в январе-июне этого года получила 0,23 тыс. тонн консервированных овощей и фруктов на сумму 0,69 млн евро против 0,41 тыс. тонн на 0,96 млн евро за аналогичный период прошлого года. В тоннах падение составило 43,9%, в деньгах – 28,1%.

Примечательно, что традиционные во времена Советского Союза экспортеры консервированных овощей и фруктов – Болгария и Венгрия – в настоящее время поставляют в Россию мизерные объемы. Так, в январе-июне этого года в Россию из Болгарии было завезено всего 6 тонн консервированной плодоовощной продукции на сумму 7,5 тыс. евро. В первом полугодии 2021 года поставки составляли 15 тонн на сумму и 15,6 тыс. евро.

Венгрия, наоборот, нарастила поставки в сравнении с прошлогодним показателем в три раза до 10 тонн, а стоимость их выросла в пять раз – с 2,3 тыс. евро до 11,5 тыс. евро.

Для сравнения, по данным портала In-bulgaria.online, до 1990 года болгарские государственные предприятия производили порядка 1 млн тонн консервированной продукции, 55% из которых отправлялись в Советский Союз.

В июне 2022 года поставки консервированных овощей и фруктов из стран Евросоюза в РФ выросли по отношению к июню 2021 года на 38% – с 1,3 тыс. тонн до 1,8 тыс. тонн. На закупки этой продукции Россия потратила на 25% больше, чем в июне 2021 года – 1,5 млн евро против 1,2 млн евро.

В июне увеличились поставки из Германии и Литвы. Германия отправила в Россию 1,5 тыс. тонн продукции, что на 58% выше показателя прошлого года (0,98 тыс. тонн). Стоимость поставок из Германии составила в июне этого года 0,92 млн евро против 0,57 млн евро годом ранее, рост на 61,4%.

Литва увеличила экспорт в РФ консервированных овощей и фруктов на 19% по отношению к июню 2021 года, поставки составили 50 тонн против 42 тонн в прошлом году. При этом стоимость увеличилась в два раза до 0,2 млн евро. В июне пошлого года Россия потратила на закупки 0,09 тыс. евро.

Экспорт из Польши в июне 2022 года остался на прошлогоднем уровне – 117 тонн, стоимость также не изменилась – 0,15 млн евро.