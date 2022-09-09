В Приморском крае построят зерновой порт

В Приморском крае в Шкотовском районе к 2025 году создадут зерновой порт по перевалке зерновых масличных и других навалочных грузов, а также завод по глубокой переработке сои, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект намерена реализовать компания «ЛегендАрго Логистика».

Мощность порта составит до 1 миллиона тонн в год. Завод в Уссурийске сможет перерабатывать до 240 тыс. тонн соевых бобов и выпускать до 220 тысяч тонн продукции в год. Продукция будет идти преимущественно на экспорт.

«В Приморье растет производство сельскохозяйственной продукции, в частности, зерна. Регион очень интересен нашим иностранным партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона своей натуральной продукцией. Компания «ЛегендАрго Логистика» инвестирует в замкнутый цикл производства и продажи зерна. Ключевым в проекте является то, что он дополнительно усиливает конкурентные преимущества региона на международной арене», – подчеркнул заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко.

Отмечается, что общий объем инвестиций в производственно-логистический комплекс составит 6 млрд рублей.

В этом году компания «ЛегендАгро Логистика» организовала логистическое предприятие для выполнения комплекса услуг по транспортировке и портовой перевалке зерновых и масленичных культур, парк которого располагает 30 автопоездами-зерновозами, 100 железнодорожными вагонами и двумя судопогрузочными машинами, способными перевозить около 380 тыс. тонн груза в год.

«Компания «ЛегендАгро Логистика» входит в группу компаний «ЛегендАгро» – российско-китайский вертикально интегрированный агрохолдинг на Дальнем Востоке, включающий растениеводство, глубокую переработку масличных, трейдинг и логистику. Основным акционером является китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA)», — отмечается в сообщении.

Фото: сайт правительства Приморского края