Продажи автомобилей на российском авторынке в мае сократились на 83,5%

Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России за 5 месяцев текущего года упали более чем на половину (минус 52%) и составили 318,1 тыс. единиц.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае продажи обвалились на 83,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 24,3 тыс. автомобилей. Относительно предыдущего месяца продажи упали на 25,8%.

За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России расклад поменялся.

Лидер российского авторынка Lada в мае сократила продажи относительно аналогичного месяца прошлого года на 84,3% – до 6 тыс. автомобилей

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в мае упали на 80,8% до 3,6 тыс. автомобилей.

Hyundai также сохранил за собой третью строчку рейтинга, при этом продажи авто этой марки по итогам месяца сократились на 82,1% до 2,9 тыс. авто.

Коммерческие автомобили ГАЗ поднялись в мае на четвертое место по продажам в России. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 1,9 тыс. – на 56,9% меньше, чем за май 2021 года.

Renault опустился в ТОП-5 и занял пятую строчку в рейтинге. Продажи марки сократились на 85,7% по сравнению с маем прошлого года и составили 1,8 тыс. единиц.

В отчетном месяце положительную динамику продаж не показала ни одна марка автомобилей, продаваемых на российском рынке, – все они существенно сократили продажи по сравнению с показателем мая прошлого года.