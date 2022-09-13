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Из Ирана в Новороссийск доставлена партия высокотехнологичного габаритного оборудования
13.09.2022

Из Ирана в Новороссийск доставлена партия высокотехнологичного габаритного оборудования


    • ООО «Оборонлогистика» осуществила доставку из иранского порта Бендер-Аббас в Новороссийск партии высокотехнологичного габаритного оборудования, (включая модули, весом до 227 тонн), произведенного в Исламской Республике Иран и предназначенного для строительства объектов энергетической отрасли Российской Федерации.

    «Несмотря на специфические условия санкционного давления, «Оборонлогистика» нацелена на реализацию перспективной схемы логистики с дружественным государством. Иран имеет богатый опыт развития на фоне жёстких западных санкций и обладает высоким транзитным потенциалом, что делает порт Бендер-Аббас крупным хабом в Персидском заливе», — говорится в пресс-релизе «Оборонлогистики».

    По данным компании, по итогам прошлого года объем товарооборота между странами вырос на 81 %, достигнув максимального за последние годы уровня. Российский экспорт вырос более чем в два раза, импорт — более чем в 1,5 раза.

    В компании отмечают, что Иран становится взаимовыгодным торговым партнёром. Страна готова поставлять в Россию промышленное оборудование, турбины и запчасти в обмен на поставки металлов и сырья.

    Фото: «Оборонлогистика»


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