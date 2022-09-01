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Первая партия оливкового масла из Сирии в Новороссийск
01.09.2022

Первая партия оливкового масла из Сирии в Новороссийск


    • Завершился очередной рейс сухогруза «Спарта II» «Оборонлогистики» в Сирию. Из Новороссийска в Тартус была доставлена партия коммерческого груза (свыше 2 тыс. тонн): трубы, металлопрокат, электротехническое оборудование, продукция химической промышленности, горюче-смазочные материалы, сообщает пресс-служба «Оборонлогистики»

    Обратным рейсом из Тартуса в Новороссийск прибыла первая партия оливкового масла, которое в перспективе планируется доставлять на регулярной основе. «Прежде всего это связано с тем, что в условиях санкций российские компании в поисках новых поставщиков переориентируются с европейских рынков на рынки стран Азии и Ближнего Востока. При этом выстраиваются новые перспективные логистические цепочки, в том числе с участием универсальных сухогрузов ООО «Оборонлогистика», – пояснили в компании.

    «Сельскохозяйственная продукция Сирийской Арабской республики не только не уступает по качеству, но и во многом превосходит западные аналоги. Производство оливкового масла в Сирии имеет тысячелетнюю историю. До войны эта страна была одним из лидеров отрасли и занимала второе место в мире после Испании по качеству оливкового масла. Сейчас его производство возрождается», – отметили в «Оборонлогистике».

    Фото: «Оборонлогистика»


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