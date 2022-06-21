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Первый состав из танк-контейнеров с удобрениями из Невинномысска в Новороссийск
21.06.2022

Первый состав из танк-контейнеров с удобрениями из Невинномысска в Новороссийск

    • На прошлой неделе первый состав из 25 танк-контейнеров с жидкими удобрениями прибыл на припортовую станцию Новороссийск. Груз предназначен для экспорта Бразилию. Как сообщает пресс-служба СКЖД, ранее перевозки подобных грузов осуществлялись на СКЖД только в вагонах-цистернах.

    В СКЖД отмечают, что перевозки наливных грузов в танк-контейнерах, представляющих собой цистерну в металлической раме с габаритами стандартных морских контейнеров, более безопасны и экономически выгодны, так как не требуют перетарки в порту.

    Еще одно преимущество заключается в том, что ускоренная доставка осуществляться по графику, согласованному с клиентами.

    Время в пути из Невинномысска в Новороссийск составило порядка 18 часов.

    В перспективе на направлении Невинномысская – Новороссийск планируется организовать ежемесячное курсирование 2-3 поездов с жидкими минеральными удобрениями.


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