Контейнеровозы MSC вернулись на НУТЭП

20 апреля этого года контейнерный терминал НУТЭП, входящий в состав холдинга ГК «Дело», после почти двухлетнего перерыва обработал первое судно линейного сервиса Mediterranean Shipping Company (MSC) – контейнеровоз «MSC Lara» вместимостью свыше 2,6 тыс. TEU.

Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», согласно заключённого долгосрочного соглашения, судозаходы контейнеровозов MSC для обработки на контейнерный терминал НУТЭП станут регулярными, частотой до трёх в неделю.

«Мы благодарны партнёрам из MSC за то, что в столь непростое время они сохраняют регулярные судозаходы в Новороссийск и консолидируют все свои линейные сервисы на терминале НУТЭП», — прокомментировал возобновление сотрудничества генеральный директор ДелоПортс Игорь Яковенко.

Фото: НУТЭП