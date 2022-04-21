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Контейнеровозы MSC вернулись на НУТЭП
21.04.2022

Контейнеровозы MSC вернулись на НУТЭП


    • 20 апреля этого года контейнерный терминал НУТЭП, входящий в состав холдинга ГК «Дело», после почти двухлетнего перерыва обработал первое судно линейного сервиса Mediterranean Shipping Company (MSC) – контейнеровоз «MSC Lara» вместимостью свыше 2,6 тыс. TEU.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», согласно заключённого долгосрочного соглашения, судозаходы контейнеровозов MSC для обработки на контейнерный терминал НУТЭП станут регулярными, частотой до трёх в неделю.

    «Мы благодарны партнёрам из MSC за то, что в столь непростое время они сохраняют регулярные судозаходы в Новороссийск и консолидируют все свои линейные сервисы на терминале НУТЭП», — прокомментировал возобновление сотрудничества генеральный директор ДелоПортс Игорь Яковенко.

    Фото: НУТЭП


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