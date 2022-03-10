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Линии отменяют рейсы
10.03.2022

Линии отменяют рейсы

    • MSC сообщили об отмене на 9 неделе рейса FL211W на сервисе Lion, который должен был состояться 15 марта из Нинбо, Как поясняют в компании, сделано это «из-за сохраняющейся сложной ситуации на рынке, которая приводит к заторам и сбоям в расписании судов по всей цепочке поставок».

    Все отправки из Нинбо, Шанхая, Янтьяна и Танджунг-Пелепаса будут отгружены другими сервисами, уточнили в MSC. Прием букингов продолжается в обычном режиме.

    Речь идет о совместном сервисе, на котором MSC и Maersk работают в рамках альянса 2M.

    В сообщении Maersk об изменениях в расписании говорится: «Конфликт на Украине и последовавшие санкции против России … сказались на всей глобальной цепочке поставок. Мы наблюдаем высокую степень неуверенности и значительные задержки по сети, в то время как ограничения и ужесточившиеся проверки в портах трансшипмента негативно повлияли на готовность к экспортным отгрузкам из Азии».

    Фото: Shipspotting, автор Martin Klingsick


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