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Экспорт минеральных удобрений, январь 2022: вывоз в долларах существенно вырос
17.03.2022

Экспорт минеральных удобрений, январь 2022: вывоз в долларах существенно вырос


    • По итогам первого месяца 2022 года экспорт из России минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил порядка 1,1 млн тонн, что на четверть (плюс 25%) больше показателя аналогичного месяца 2021 года, но на 38,2% ниже уровня декабря прошлого года. Таможенная стоимость вывезенных азотных удобрений составила 586,3 млн долларов – в 3,4 раза больше, чем в январе 2021 года, но на 27,7% меньше показателя предыдущего месяца.

    Отметим, чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022 года ограничило вывоз азотных и сложных азотсодержащих удобрений. Также со 2 февраля по 1 апреля 2022 года включительно введен запрет на экспорт аммиачной селитры

    Калийных удобрений в январе текущего года вывезли 878,5 тыс. тонн, что на 15,4% ниже уровня января 2021 года, но на 11,1% больше показателя декабря прошлого года. В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений составил 461 млн долларов – в 2,3 раза больше, чем в январе 2021 года и на 23,2% больше показателя предыдущего месяца.

    Объем вывезенных смешанных удобрений по итогам января этого года, по данным ФТС РФ, составил 776,6 тыс. тонн, что на 31,4% больше показателя аналогичного месяца 2021 года, но на 30,4% ниже уровня декабря прошлого года. Таможенная стоимость отгруженных на экспорт смешанных удобрений составила 486,7 млн долларов – в 3 раза больше, чем по итогам января 2021 года, но на 24,6% меньше показателя декабря 2021 года.

     


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