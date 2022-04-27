Ограничения на экспорт удобрений продлят

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить ограничение на экспорт удобрений до 31 августа этого года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить продление до 31 августа 2022 г. действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного порядка (ежеквартально)», — говорится в документе.