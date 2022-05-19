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На Камчатке построят плавучий СПГ-терминал
19.05.2022

На Камчатке построят плавучий СПГ-терминал

    • Президент России Владимир Путин принял решение и дал поручения по строительству в бухте Раковая (Камчатка) плавучего терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа и всей необходимой инфраструктуры, включая строительство двух газовозов для доставки сжиженного природного газа с перегрузочного терминала в бухте Бечевинская, строительство которого в настоящее время ведёт ПАО «НОВАТЭК». Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева в ходе рабочей поездки в Камчатский край.

    Уже подготовлены основные технические решения и ведётся проектирование по реализации проекта, разработаны основные технические задания на строительство плавучей регазификационной установки и двух судов-челноков. Заинтересованность в строительстве судов выразила судоверфь «Звезда».

    «Надеюсь, что компания выполнит все те обязательства, которые взяло на себя её руководство в присутствии Президента Российской Федерации, когда они сказали о том, что они готовы обеспечить при необходимости Камчатку сжиженным природным газом», – сказал Ю. Трутнев.

    Фото: сайт полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева


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