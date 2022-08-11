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Мечты сбываются
11.08.2022

Мечты сбываются


    • Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа собрал совещание по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции, сообщается на сайте президента Беларуси.

    «Как мы ранее договаривались, сегодня обсудим вопрос перевалки белорусских внешнеторговых грузов, естественно, в первую очередь большие объемы калийных удобрений. В настоящий момент слабым звеном в цепочке поставок является портовая инфраструктура и ее доступность», – сказал А.Лукашенко.

    По его словам, «для Беларуси сейчас выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру». «О чем мы в общем-то давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере, со стороны Президента России, с которым я вел и веду переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет, исключительная поддержка. Так ли это на вашем уровне, я хотел бы сегодня услышать», – сказал глава Беларуси.

    По поручению президента правительство должно было просчитать все возможные варианты. Он поинтересовался проработанными вариантами, стоимостью и сроками строительства, окупаемостью и возможными рисками. «Сегодня мы должны определиться, какое направление для нас более удобное, выгодное по логистике. Построить порт нужно быстро и с минимальными затратами», – подчеркнул А.Лукашенко.

    «У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает это досконально) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить. Поэтому, я так образно часто говорю, пока будем строить, мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но тем не менее это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары», – подчеркнул президент.

    А.Лукашенко отметил, что белорусские компании уже ведут эту работу. «Но надо ускоряться. Поэтому давайте обсудим вопрос перспективный и текущий, как будем работать. Со стороны государства должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от Президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить и сегодня в имеющихся портах (вы знаете, где есть свободные мощности) грузить наши грузы», – добавил президент.

    А.Лукашенко потребовал принять меры в связи с тем, что белорусская сторона была фактически лишена собственности в клайпедском порту.

    Он обратил внимание на то, что помимо санкций в отношении транспортировки калия Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде. С 2013 года «Беларуськалий» является собственником 30% акций клайпедского терминала сыпучих грузов ВКТ.

    «Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность», – обратился А.Лукашенко к участникам совещания. «Отжали», – уточнил премьер-министр Роман Головченко.

    «Это не должно безнаказанно пройти, – подчеркнул А.Лукашенко. – Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, «отжали» (речь о санатории «Белоруссия» в латвийской Юрмале, вынужденном прекратить работу из-за санкций. — Прим.пресс-службы президента Беларуси), так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра».

    Фото: сайт президента Беларуси


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