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Железнодорожные составы с удобрениями из России для Индии
04.10.2022

Железнодорожные составы с удобрениями из России для Индии

    • В Иран прибыли два грузовых поезда из России с российскими удобрениями, пишет Иран.ру со ссылкой на сообщение генерального директора иранских железных дорог Миада Салехи.

    По словам М.Салехи, в настоящее время 5 других поездов, отправленные из России, пересекают Иран.

    30 сентября первый российский грузовой состав из 37 вагонов с химическими удобрениями для Индии прибыл Серахс на северо-восточном пограничном переходе Ирана. Расстояние от Москвы до Серахса — 3,8 тыс. км. Далее состав отправился в портовый город Бендер-Аббас на юге страны (Серахс и Бендер-Аббас находятся на расстоянии 1,6 тыс. км).

    Второй российский поезд, состоящий из 40 вагонов, также везет удобрения и следует по тому же маршруту. Другие пять грузовых составов отправились с российской железнодорожной станции Сулин и направляются в сторону Ирана, рассказал глава иранских железных дорог.

    Отметим, что грузовые поезда из Москвы прошли по восточному маршруту МТК «Север – Юг». Составы транзитом прошли Казахстан и Туркменистан. Восточный маршрут коридора  имеет прямой выход в иранский порт Бендер-Аббас, соединяющий МТК с Ближним Востоком, Египтом, Индией, Вьетнамом.

    Фото: iran.ru

     


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