Экспорт российского газа за рубли

Президент России Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательство перед российскими поставщиками природного газа». Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Согласно указа, с 1 апреля 2022 года оплата поставок природного газа в газообразном состоянии (природный газ), осуществляемых после 1 апреля 2022 года резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года №117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (российские поставщики), производится в рублях.

Указ Президента России