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Экспорт российского газа за рубли
01.04.2022

Экспорт российского газа за рубли

    • Президент России Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательство перед российскими поставщиками природного газа». Текст документа опубликован на сайте Кремля.

    Согласно указа, с 1 апреля 2022 года оплата поставок природного газа в газообразном состоянии (природный газ), осуществляемых после 1 апреля 2022 года резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года №117-ФЗ «Об экспорте газа» исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (российские поставщики), производится в рублях.

    Указ Президента России


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