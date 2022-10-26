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Российский экспорт удобрений в Евросоюз, январь-август 2022
26.10.2022

Российский экспорт удобрений в Евросоюз, январь-август 2022


    • По данным Евростата, российский экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-августе 2022 года составил 2,66 млн тонн, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда РФ отправила в ЕС 3,23 млн тонн. В денежном выражении экспорт удобрений из РФ в ЕС за отчетный период составил 1,61 млрд евро, тогда как годом ранее – 908,1 млн евро (+77,7%).

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    Основной объем удобрений из РФ в страны Евросоюза в январе-августе этого года был перевезен морем – 2,3 млн тонн, или 80% от суммарного грузопотока. В прошлом году морем было перевезено 1,9 млн тонн (+21%). По железной дороге РФ отправила в ЕС за этот период 500 тыс. тонн, тогда как в январе-августе 2021 года – 1,1 млн тонн (-220%).

    Самая маленькая поставка российских удобрений в ЕС зафиксирована в мае – 109,1 тыс. тонн, тогда как в мае 2021 года – 373,3 тыс. тонн (-343%). Больше всего удобрений в Евросоюз Россия отправила в январе – 650,1 тыс. тонн, что на 11% больше, чем в январе прошлого года, когда страны ЕС импортировали из РФ 580,7 тыс. тонн этой продукции.

    Основными потребителями российских удобрений в ЕС были Румыния, Франция и Польша.

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    Румыния в январе-августе этого года завезла из России 335.5 тыс. тонн удобрений. Это на 237% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда РФ отгрузила в эту страну 150 тыс. тонн. В денежном выражении российский экспорт удобрений в Румынию за отчетный период составил 193,5 млн евро, тогда как в январе-августе 2021 года Румыния заплатила РФ 47,5 млн евро. Самая маленькая поставка удобрений в эту страну была в мае – 4,3 тыс. тонн (+268% относительно мая прошлого года). В феврале РФ завезла в Румынию самый большой объем удобрений – 75,9 тыс. тонн, тогда как в феврале 2021 года – 9,4 тыс. тонн (+804%). Также крупные поставки этой продукции из РФ в Румынию зафиксированы в марте – 65,4 тыс. тонн (+56%) и в августе – 67,8 тыс. тонн (+510%).

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    Во Францию в январе-августе этого года Россия экспортировала 298,5 тыс. тонн удобрений, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2012 года, когда РФ отправила в эту страну 96,6 тыс. тонн. В денежном эквиваленте экспорт удобрений из РФ во Францию составил 160,8 млн евро, за аналогичный период 2021 года Франция заплатила России 26,5 млн евро. С января по июнь Франция последовательно наращивала импорт российских удобрений. За этот период самая крупная поставка удобрений была в феврале – 73,2 тыс. тонн (+642%) и в марте – 86,8 тыс. тонн (+761%). Меньше всего удобрений РФ оправила во Францию в июле – 500 тонн, тогда как июле прошлого года – 17,3 тыс. тонн. В августе поставок не было.

    Польша за первые восемь месяцев этого года завезла 238,5 тыс. тонн российских удобрений, что на 252% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда РФ отправила в эту страну 602,6 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт удобрений из РФ в Польшу составил 133,4 млн евро (-17%). Больше всего удобрений за отчетный период РФ отправила в эту страну в январе – 81 тыс. тонн (-5%) и марте – 60,3 тыс. тонн (-43%). Самая маленькая поставка зафиксирована в мае – 800 тонн. В мае прошлого года РФ экспортировала в Польшу 76,6 тыс. тонн.

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    Напомним, в апреле этого года правительство РФ продлило до 31 августа 2022 года ограничение на экспорт удобрений.


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