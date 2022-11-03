На МТК «Север – Юг» упростят таможенные процедуры

Делегация Федеральной таможенной службы России во главе с заместителем руководителя службы Владимиром Ивиным приняла участие в работе 16 заседания Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое проходило с 30 октября по 1 ноября в Грозном.

Как сообщает пресс-служба ФТС, российскую часть Комиссии возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, иранскую – министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Оуджи.

В рамках заседания представители таможенных служб России и Ирана выработали и согласовали вошедшие впоследствии в итоговый протокол межправительственной комиссии решения по дальнейшей реализации совместных таможенных проектов. В частности, утверждена договоренность по расширению номенклатуры товаров и увеличению числа компаний-участниц действующего с июня текущего года российско-иранского проекта «Упрощенный таможенный коридор».

Отдельно по предложению российской стороны зафиксированы положения о включении в контур «упрощенного коридора» экспортных поставок российского оборудования и комплектующих, необходимых для реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере на территории Ирана.

Стороны также подтвердили намерение завершить все необходимые согласительные процедуры и выйти на подписание в ближайшие месяцы межправительственного соглашения о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора.

Еще одна договоренность касается работы по дальнейшему упрощению таможенных процедур в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг», в том числе организации многосторонних переговоров российской и иранской таможенных служб с партнерами из других стран, через территории которых проходит коридор.

Также делегации ФТС России и Таможенной администрации Исламской Республики Иран провели консультации с создаваемой ассоциацией особых экономических зон (ОЭЗ) в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» и выразили готовность принять участие в проработке соответствующих перспективных проектов, предполагающих, в числе прочего, организацию в ОЭЗ совместного контроля на пути следования товаров по этому транспортному коридору.

Фото: ФТС