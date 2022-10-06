Росгранстрой на границе с Азербайджаном рекомендует использовать альтернативный погранпереход

Возможности автомобильного пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр настоящее время используются не в полной мере, сообщает ФГКУ Росгранстрой со ссылкой на данные Дагестанской таможни.

В Республике Дагестан на границе с Азербайджаном наряду с автомобильным пунктом пропуска Яраг-Казмаляр, через который проходит основной грузовой автомобильный трафик, международные грузовые перевозки осуществляются также в соседнем пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр.

По информации федерального учреждения, грузовое сообщение в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляре открыто с 29 апреля текущего года. Долгое время единственным автомобильным пунктом пропуска, открытым для грузового движения на российско-азербайджанском участке государственной границы, оставался Яраг-Казмаляр. Появление альтернативного маршрута в створе международного транспортного коридора «Север-Юг» позволило увеличить совокупную пропускную способность на границе и разгрузить погранпереход Яраг-Казмаляр, где ведутся работы по реконструкции.

Однако при существующих резервах по пропускной способности перед пунктом пропуска Яраг-Казмаляр на автомобильных стоянках наблюдается скопление грузового транспорта, планирующего выехать с территории РФ.

ФГКУ Росгранстрой рекомендует грузоперевозчикам активнее использовать погранпереход Тагиркент-Казмаляр для убытия с таможенной территории ЕАЭС.

Фото: ФГКУ Росгранстрой