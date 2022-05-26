Порт Оля к 2024 году увеличит перевалку контейнерных грузов

В Тегеране на встрече сопредседателей Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заместителя председателя правительства Александра Новака и министра нефти Исламской Республики Иран Джавада Оуджи обсудили вопросы по развитию коридора «Север – Юг».

Как сообщает пресс-служба правительства Астраханской области, глава области Игорь Бабушкин в своем выступлении на встрече отметил, что более 90% всех грузов, проходящих через астраханские порты, следуют в иранском направлении. Грузы из России в Иран также доставляются через Астрахань железнодорожным транспортом транзитом по территории Азербайджана

По словам И.Бабушкина, астраханские порты обладают возможностью по перевалке до 16 млн тонн грузов в год. Сегодня проблемным для наращивания объёмов грузооборота является вопрос, связанный с проходными глубинами Волго-Каспийского судоходного канала, отметил он. До конца 2023 года Волго-Каспийский морской судоходный канал будет углублен до нормативной глубины в 4,5 метра, что позволит увеличить поток судов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел.

Также И.Бабушкин сообщил, что в настоящее время правительство РФ рассматривает вопрос об определении единого оператора по Транс-Каспийскому участку коридора «Север – Юг».

По словам губернатора, в районе порта Оля будет построен современный транспортно-логистический хаб, который станет основным пунктом переработки грузов, следующих из России по коридору «Север – Юг». К 2024 году объём перевалки грузов контейнерным способом увеличится на 8 млн тонн в год.

Губернатор Астраханской области пригласил иранские компании к реализации проектов по развитию инфраструктуры астраханской портовой особой экономической зоны и открытию на её территории собственных производств.

Фото: портал правительства Астраханской области