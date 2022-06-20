В Иран прибыл первый транзитный контейнерный поезд из Казахстана в Турцию

На прошлой неделе поезд, перевозящий контейнеры с серой из Казахстана в Турцию, пройдя по территории Туркменистана, пересек границу с Ираном в Инче-Борун, а 18 июня прибыл в Тегеран, сообщает агентство Иран.ру.

Запуск нового контейнерного сервиса состоялся в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между Ираном и Казахстаном по использованию нового коридора Средняя Азия – Турция – Европа.

Меморандум о взаимопонимании был подписан 23 мая главами железных дорог Ирана и Казахстана в целях расширения транспортного сотрудничества и установления преференциальных тарифов между двумя странами с целью увеличения транзита грузов, проходящих через Иран.

Согласно документу, часть грузов, следующих по железнодорожному коридору Китай – Россия – Европа, будет перевозиться через территорию Ирана по железнодорожному коридору Китай – Казахстан – Иран – Европа. Предполагалось, что первый контейнерный поезд Китай – Казахстан – Иран – Турция должен был прибыть в Иран менее чем через месяц.

Фото: Иран.ру