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Что нужно для развития международного транспортного коридора «Север-Юг»
24.05.2022

Что нужно для развития международного транспортного коридора «Север-Юг»


    • 21 мая в ходе рабочей поездки в Астраханскую область министр транспорта России Виталий Савельев побывал в портах Оля и Астрахань, пограничном пункте пропуска «Караузек», на Новом мосту и в международном аэропорту «Астрахань» им. Б.М. Кустодиева, сообщает пресс-служба Минтранса России.

    «Пункт пропуска «Караузек» очень важен, и мы сделаем всё, чтобы завершить объект в срок, средства на его реконструкцию есть», – отметил В.Савельев.

    В контексте развития коридора «Север-Юг» и увеличения грузопотока речь идёт не только о завершении строительства и оснащении в соответствии с нормативными требованиями пограничного пункта пропуска «Караузек», который находится на границе Астраханской области и Республики Казахстан, но также о модернизации портов и ремонте мостов, подчеркнул глава Минтранса.

    «Мы сегодня осмотрели практически все ключевые объекты инфраструктуры, которые требуют финансовых вложений и участия федерального центра. Развивать их необходимо, особенно в условиях санкций, и мы обязаны найти альтернативные логистические маршруты. Один из них – международный транспортный коридор «Север-Юг», в рамках которого большую роль играет каспийское направление, включающее, в том числе, три порта – Оля, Астрахань и Махачкала», – сказал В.Савельев.

    По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, необходимым условием для наращивания объёмов грузопотока по Волго-Каспийскому судоходному каналу через порты Астрахань и Оля является дноуглубление канала до 4,5 метра.

    Он отметил, что сегодня Минтрансом России принято решение о проведении дноуглубительных работ и достижении необходимой глубины до конца 2023 года. Это позволит судам с большей вместимостью груза заходить в наши порты. «Соответственно, мы ожидаем значительного увеличения грузопотока», – сказал И. Бабушкин.

    Также он уточнил, что регион готов приступить к работам по проектированию в 2024 году при финансовой поддержке федерального центра.

     

    Фото: пресс-служба Минтранса РФ


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