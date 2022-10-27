Россия и Иран обсудили строительство железной дороги Решт – Астара

25 октября иранские и российские представители транспорта в онлайн-режиме обсудили детали строительства стратегической железной дороги Решт – Астара, одной из важнейших звеньев в развитии западного маршрута МТК «Север-Юг».

В рамках виртуальной встречи заместитель министра транспорта Шахрияр Афандизаде и техническая группа согласовали ряд деталей по проекту с заместителем министра транспорта РФ Дмитрием Зверевым, сообщает Иран.ру.

По ходу обсуждения стороны договорились о ширине железнодорожной колеи – 1435 мм (стандартная европейская колея), которая дополнит железнодорожную сеть Ирана.

Поскольку Азербайджан является транзитной страной в этом партнерстве, между Ираном, Азербайджаном и Россией будет заключено трехстороннее соглашение о размещении логистического центра на территории азербайджанской Астары.

Кроме этого, стороны обсудили способы финансирования строительства железной дороги, окончательное решение по которым будет принято в течение недели, добавляет иранское информагентство.

Прогнозируется, что по МТК «Север-Юг» будет перевозиться 15 млн тонн железнодорожного транзита. В настоящее время, до завершения строительства и сдачи в эксплуатацию железной дороги Решт – Астара, транзит грузов осуществляется посредством мультимодальных перевозок (морской, автомобильный, железнодорожный).

8 сентября этого года в Баку в ходе первой трехсторонней встречи Ирана, Азербайджана и России, посвященной перспективам МТК «Север-Юг», страны подписали трехстороннее заявление о развитии МТК «Север-Юг». Подписи под документом поставили вице-премьер-министры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Александр Новак, а также министр транспорта (дорог и развития) Ирана Ростам Гасеми. Заявление фиксирует расширение сотрудничества в рамках INSTC, в частности, завершение строительства железной дороги Решт – Астара.

Фото: Иран.ру