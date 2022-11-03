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Совместный жд сервис на МТК «Север - Юг»
03.11.2022

Совместный жд сервис на МТК «Север — Юг»

    • «РЖД Логистика», KTZ Express, и Транспортно-логистический центр Туркменистана договорились развивать совместный железнодорожный сервис на маршруте «Север – Юг». Как сообщили SeaNews в «РЖД Логистике», стороны подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных грузовых перевозках

    Среди основных направлений сотрудничества, предусмотренных документом, – организация регулярных перевозок грузов в трехстороннем и транзитном сообщении, увеличение объемов международных импортно-экспортных перевозок грузов, развитие сотрудничества, направленного на реализацию потенциала железнодорожного коридора «Север – Юг» и совместное использование транспортно-логистической инфраструктуры.

    Подписанный меморандум, по информации «РЖД Логистики», гарантирует развитие железнодорожных маршрутов путем запуска новых регулярных поездов между Казахстаном, Туркменистаном и Россией, в том числе регулярных контейнерных сервисов, обеспечивающих сжатые сроки доставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также внедрение технологических инноваций и совместных решений по реализации потенциала маршрута.

    «На фоне геополитической ситуации спрос на перевозки по маршрутам коридора «Север – Юг» резко вырос, однако полноценному раскрытию его логистического потенциала мешает ряд барьеров. Решить эти вопросы поможет тесное международное взаимодействие на уровне перевозчиков и их логистических операторов, а также возможная государственная поддержка в виде субсидий. Это позволить предложить грузовладельцу привлекательные ставки, регулярный и качественный сервис. Меморандум представляет собой важный этап в процессе объединения участников проекта», – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев. 

    Фото предоставлено пресс-службой «РЖД Логистики»


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