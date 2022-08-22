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Контейнерный поезд из Китая в Нижнекамск
22.08.2022

Контейнерный поезд из Китая в Нижнекамск


    • 16 августа из Пекина в Нижнекамск отправился первый контейнерный поезд JingShiOu через Шицзячжуан, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на China News Service.

    По данным ChinaDaily, состав доставит в Россию 50 контейнеров с морозильными установками, самоклеящейся бумагой, специями и другими товарами общим весом более 240 тонн и стоимостью более 7,6 млн юаней (1,12 млн долларов).

    JingShiOu – это кодовое название поезда для обозначения маршрута Пекин – Шицзячжуан – Европа. Начав путь из Пекина, состав пройдет через международный сухой порт Шицзячжуан в северокитайской провинции Хэбэй, пересечет границу через погранпереход Эрэн-Хото во Внутренней Монголии и прибудет в Нижнекамск.

    Поезд был запущен совместно двумя дочерними компаниями Sinotrans Logistics Ltd. и международным сухим портом Шицзячжуан (Shijiazhuang International Land Port).

    В 2022 году через сухой порт Шицзячжуан прошло 229 грузовых поездов в сообщении Китай – Европа, которые доставили товары стоимостью 5,2 млрд юаней (762,8 млн долларов) в более чем 40 стран и регионов Европы, Средней Азии и АСЕАН.

    Фото: China News Service


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