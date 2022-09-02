Про раскрутку коридора «Север-Юг»

Благодаря смене логистических маршрутов, в том числе открытию транзита через Иран, Астраханский морской порт в 2022 году в 5 раз увеличил контейнерооборот, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области со ссылкой на генерального директора ООО ПФ «ВТС-Порт» Анатолия Ульянова.

«Контейнерные перевозки, количество контейнеров увеличились. Меняется логистика. Сейчас начинается раскрутка, начинает коридор «Север — Юг» работать, – рассказал А.Ульянов. – Благодаря тому, что Иран увеличил транзит, мы с Индией стали работать плотнее».

Также он отметил, что грузы в настоящее время идут и в Южную Азию.

По информации генерального директора «ВТС-Порта», в прошлом году через Астраханский морской порт в среднем проходило 50-70 контейнеров в месяц, то сейчас, начиная с мая 2022 года, этот показатель постепенно увеличивается. Так, за июль было обработано 350 контейнеров, и есть предпосылки для роста.

Основная номенклатура грузов, которые проходят через Астраханский морской порт, — это зерно, пиломатериалы, оборудование, продукты и полипропилен, приводит данные регионального министерства промышленности и природных ресурсов портал правительства Астраханской области.

Фото: портал правительства Астраханской области