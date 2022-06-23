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Для доставки грузов в Калининград морским путем возможностей достаточно – Минтранс
23.06.2022

Для доставки грузов в Калининград морским путем возможностей достаточно – Минтранс

    • Россия располагает достаточными возможностями для снабжения морским путем Калининградской области необходимыми ресурсами и товарами. По состоянию на 22 июня на паромной переправе Усть-Луга – Балтийск работают четыре судна, среди которых три железнодорожных парома и многофункциональное судно с возможностью перевозки накатных, генеральных грузов и контейнеров, сообщает пресс-служба Минтранса.

    Кроме того, принято решение о привлечении дополнительного флота для обеспечения транспортной доступности региона. С 25 июня на линию Бронка – Санкт-Петербург будет поставлен универсальный сухогруз Северного морского пароходства.

    В сентябре на линию будет поставлен еще один новый железнодорожный паром, ходовые испытания которого близятся к завершению.

    В зависимости от фактической потребности провозные мощности морского сообщения могут быть оперативно увеличены за счет дополнительного флота.

    В связи с недружественными действиями по ограничению транзита в Калининградскую область правительством Калининградской области организован Оперативный штаб по обеспечению транспортной доступности региона, который координирует движение грузов.

    В состав штаба вошли члены правительства Калининградской области, федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минтранс России, представители бизнеса и предпринимательского сообщества.

    Уже определен перечень приоритетных для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона товаров, попавших под запрет к транзиту, который будет перенаправляться с железнодорожного и автомобильного транспорта в порты Ленинградской области с дальнейшей отправкой грузов морским сообщением.

    Операторы морских терминалов Калининградской и Ленинградской областей готовы к переориентации грузопотоков и обработке дополнительных объемов груза.

    Ситуация находится под постоянным контролем Минтранса России и правительства Калининградской области.

    Напомним, Напомним, с 18 июня введены ограничения для товаров, попавших под санкции Евросоюза, идущих в Калининградскую область транзитом через территорию Литвы по железной дороге, а также автомобильным транспортом.

    Фото: Росморпорт


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