Шесть дополнительных паромов в портах Кавказ и Темрюк

В морских пунктах пропуска Кавказ и Темрюк запущено шесть новых морских паромов типа ро-ро, сообщили SeaNews в пресс-службе Краснодарской таможни.

В июле 2022 года на линию Самсун – Темрюк встали два судна типа ро-ро — «Gulistan U» и «Firuze G». Вместимость каждого из них составляет более 100 транспортных средств международной перевозки. Частота судозаходов — еженедельно.

По данным Краснодарской таможни, с начала 2022 года таможенным постом Морской порт Темрюк Краснодарской таможни оформлено 11 паромов типа рo-рo, прибывших из Турции, с различными видами товаров общим весом более 17 тыс. тонн (плодоовощная продукция, продукты питания, мясо, рыба, оборудование и автозапчасти). С середины июля 2022 года под процедуру таможенного транзита помещено 72 партии продукции массой 1,4 тыс. тонн.

В дальнейшем планируется увеличение паромных перевозок, а также расширение участка пункта пропуска для увеличения его пропускной способности. Ожидается, что в месяц будет 8-10 судозаходов паромов (до 500 автотранспортных средств), а также будет расширена номенклатура товаров. Товарооборот увеличится до 8 тыс. тонн.

Отмечается, что после запуска в морском порту Кавказ четырех автомобильных паромов типа рo-рo и создания дополнительных участков для прибытия и убытия транспортных средств увеличилось количество судозаходов. Под процедуру таможенного транзита помещено более 2,3 тыс. товарных партий массой 26 тыс. тонн.

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни