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Паром «Анадырь» выполнил первый рейс через Анадырский лиман
17.10.2022

Паром «Анадырь» выполнил первый рейс через Анадырский лиман

    • На прошлой неделе паром «Анадырь» выполнил первый тестовый рейс через Анадырский лиман, отделяющий столицу Чукотки от международного аэропорта федерального значения «Угольный», сообщил ФГБУ «АМП «Приморского края и Восточной Арктики».

    Напомним, что автомобильно-пассажирский паром, доставленный сюда с прежнего места работы на Черном море, добавился к работающему на переправе через лиман пассажирскому катеру «Камчатка». Отметим, что в мае это года судно сменило свое прежнее имя «Нина Малкова» на новое – «Анадырь».

    Паром «Анадырь» построен в 2017 году в Керчи. Его вместимость – 92 пассажира и 16 легковых или 4 грузовых автомобиля. По информации АМП «Приморского края и Восточной Арктики», в ближайшее время «Анадырь» будет работать на переправе через лиман в сопровождении катера «Камчатка». Пассажирские перевозки между Анадырем и Угольными Копями будут выполняться, пока позволит ледовая обстановка. Паром имеет ледовый класс Ice3 и сможет работать до второй или третьей декады октября.parom anadyr pervyj rejs Новости, Разное

    Вместительный и современный паром направлен для усиления флота, работающего на анадырской переправе, перед запланированным уже в этом году долгожданным для населения и бизнеса региона открытием нового паромно-пассажирского комплекса в поселке Угольные Копи.

    Аэропорт Анадыря, административного центра Чукотки, расположен на противоположном от города берегу Анадырского залива Берингова моря в границах поселка Угольные Копи.

    В теплое время года 9 км по воде можно преодолеть на рейсовом катере или грузопассажирской барже. До сих пор флот курсирует от городской пристани до поселкового причала, не оборудованного для погрузки/выгрузки судов и не располагающего помещением для ожидания пассажиров.

    Фото: ФГБУ «АМП «Приморского края и Восточной Арктики»


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