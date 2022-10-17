Паром «Анадырь» выполнил первый рейс через Анадырский лиман

На прошлой неделе паром «Анадырь» выполнил первый тестовый рейс через Анадырский лиман, отделяющий столицу Чукотки от международного аэропорта федерального значения «Угольный», сообщил ФГБУ «АМП «Приморского края и Восточной Арктики».

Напомним, что автомобильно-пассажирский паром, доставленный сюда с прежнего места работы на Черном море, добавился к работающему на переправе через лиман пассажирскому катеру «Камчатка». Отметим, что в мае это года судно сменило свое прежнее имя «Нина Малкова» на новое – «Анадырь».

Паром «Анадырь» построен в 2017 году в Керчи. Его вместимость – 92 пассажира и 16 легковых или 4 грузовых автомобиля. По информации АМП «Приморского края и Восточной Арктики», в ближайшее время «Анадырь» будет работать на переправе через лиман в сопровождении катера «Камчатка». Пассажирские перевозки между Анадырем и Угольными Копями будут выполняться, пока позволит ледовая обстановка. Паром имеет ледовый класс Ice3 и сможет работать до второй или третьей декады октября.

Вместительный и современный паром направлен для усиления флота, работающего на анадырской переправе, перед запланированным уже в этом году долгожданным для населения и бизнеса региона открытием нового паромно-пассажирского комплекса в поселке Угольные Копи.

Аэропорт Анадыря, административного центра Чукотки, расположен на противоположном от города берегу Анадырского залива Берингова моря в границах поселка Угольные Копи.

В теплое время года 9 км по воде можно преодолеть на рейсовом катере или грузопассажирской барже. До сих пор флот курсирует от городской пристани до поселкового причала, не оборудованного для погрузки/выгрузки судов и не располагающего помещением для ожидания пассажиров.

Фото: ФГБУ «АМП «Приморского края и Восточной Арктики»