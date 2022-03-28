Армения хочет субсидировать паромные перевозки

На очередном заседании правительство Республики Армения утвердило мероприятие по снижению дополнительных расходов, возникающих в случае вывоза или ввоза грузов на территорию республики паромным транспортом. Власти Армении предлагают возмещать расходы на паромную перевозку, сообщает портал правительства республики.

По оценке правительства Армении, принятие решения позволит сделать логистическую инфраструктуру, связанную с перевозкой грузов в период высоких сезонных цен, более доступной для грузоперевозочных компаний страны, уменьшить препятствия, способствовать экспорту армянских товаров на международный рынок, значительно увеличить объем грузоперевозок.

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, это не первая попытка Армении наладить паромное сообщение, но предыдущие не всегда были успешными.

«Я надеюсь, что в конце концов нам удастся сделать это. «Особенность в том, что в этом случае, конечно, есть возможность перевозки паромом на машинах, но в данном случае мы делаем акцент на железнодорожных перевозках», – сказал он. – Правительство будет субсидировать в течение 6 месяцев, надеясь, что данная система заработает и начнет покрывать собственные расходы».

Отметим, что экспорт/импорт Армении осуществляется в основном по автомобильной дороге через пункт пропуска «Верхний Ларс». Ранее грузопоток армянских грузов шел и морским путем, на паромной переправе через Поти. В Поти груз попадал либо из порта Кавказ, либо через украинский Ильичевск. Однако из-за высоких тарифов на паромные перевозки армянская сторона предпочла автомобильную логистику.

Как сообщает «Sputnik Армении» со ссылкой на атташе по таможенным вопросам при посольстве Республики Армения в России Арама Тананяна, из-за непогоды с российской стороны на пути к МАПП «Верхний Ларс» скопилось более 3,5 тыс. большегрузов и порядка 400 легковых машин. Ситуацию осложняет то, что легковые автомобили обслуживаются на таможне вне очереди. Такая мера была принята потому, что, в отличие от водителей грузовиков, у водителей легковых автомобилей нет возможности для отдыха в транспортном средстве, отметили в консульстве.

Фото: портал правительства Республики Армения