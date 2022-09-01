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Новый таможенный пост в Тамани
01.09.2022

Новый таможенный пост в Тамани


    • В морском порту Тамань заработал новый таможенный пост Морской порт Тамань Краснодарской таможни.

    Как сообщили SeaNews в Краснодарской таможни, в регион деятельности нового таможенного поста входит Таманское, Новотаманское и Вышестеблиевское сельские поселения Темрюкского района Краснодарского края, а также непосредственно сам морской порт Тамань.

    tamozhennyj post taman Новости, Разное

    Пост размещается в здании нового современного пункта пропуска, построенного с учетом всех необходимых стандартов. Должностные лица таможенного поста осуществляют контроль экспортируемых и импортируемых грузов морскими судами через терминалы порта. 

    Режим работы поста – круглосуточный.

    Фото: Краснодарская таможня


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