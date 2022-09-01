Новый таможенный пост в Тамани

В морском порту Тамань заработал новый таможенный пост Морской порт Тамань Краснодарской таможни.
Как сообщили SeaNews в Краснодарской таможни, в регион деятельности нового таможенного поста входит Таманское, Новотаманское и Вышестеблиевское сельские поселения Темрюкского района Краснодарского края, а также непосредственно сам морской порт Тамань.
Пост размещается в здании нового современного пункта пропуска, построенного с учетом всех необходимых стандартов. Должностные лица таможенного поста осуществляют контроль экспортируемых и импортируемых грузов морскими судами через терминалы порта.
Режим работы поста – круглосуточный.
Фото: Краснодарская таможня