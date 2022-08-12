В Тамани реконструировали причалы

Распоряжением Росморречфлота от 28 июня 2022 года № ЗД-200/5-р вносятся изменения в сведения о морском порте Тамань в Реестре морских портов РФ, сообщает пресс-служба Росморпорта.

Корректировки связаны с изменением длины причалов № 1 и № 2 Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ).

В январе этого года завершилась реконструкции причалов ТТНГ, в результате работ длина причалов увеличилась на 216 м, пропускная способность терминала по перевалке навалочных грузов увеличилась до 35 млн тонн в год.

В связи с увеличением длины причалов № 1 и № 2 морского терминала к ним стало возможным швартовать суда с максимальной длиной до 300 м и шириной до 50 м, отмечает Росморпорт.

Также в ходе реконструкции в операционной акватории у кордона причалов № 1 и № 2 морского терминала были выполнены дноуглубительные работы, которые позволили увеличить глубины до 22,5 м. Благодаря этим работам появилась возможность постановки к этим причалам грузовых судов с осадкой в грузу до 18,5 м.

Напомним, что в мае 2020 года началась практическая эксплуатация первого причала ТТНГ. Он спроектирован с учётом обработки балкеров дедвейтом до 220 тыс. тонн. А в конце июня этого же года ГК «ОТЭКО» завершила строительство причала №2 ТТНГ, который, как и первый, спроектирован на приём судов дедвейтом до 220 тыс. тонн.

Ввод в эксплуатацию первого этапа Таманского терминала навалочных грузов состоялся в 2019 году. Отгрузки угля велись с причалов №3 и №4.

По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 7 месяцев 2022 года ООО «ОТЭКО-Портсервис», входящее в ТТНГ, обработало 18,1 млн тонн угля – на 44,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Фото: Росморпорт