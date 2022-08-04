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Тольяттиазот построит комплекс для перевалки аммиака и карбамида
04.08.2022

Тольяттиазот построит комплекс для перевалки аммиака и карбамида


    • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор ПАО «ТОАЗ» («Тольяттиазот») Анатолий Шаблинский и глава Темрюкского района Федор Бабенков подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым «Тольяттиазот» планирует построить за свой счет детский сад и школу и безвозмездно передать их муниципалитету, сообщает пресс-служба губернатора Кубани.

    В ходе мероприятия, в котором также принимали участие член совета директоров ПАО «ТОАЗ» Сергей Момцемлидзе, вице-губернатор Александр Руппель, руководители профильных ведомств и представители компании, были озвучены планы ТОАЗ по строительству до 2025 года в порту Тамань перевалочного комплекса. Объем инвестиций составит 40 млрд рублей.

    Как рассказал С.Момцемлидзе, перевалочный комплекс планируют запустить в три этапа – с декабря 2023 года, еще через 2-3 года предприятие должно выйти на проектную мощность. «На терминале собираемся использовать самые современные технологии, средства безопасности и автоматизации, – сказал он. – Будущий объект в Тамани предназначен только под перевалку, без производства, поэтому воздействие на экологию будет нулевым».

    Глава Кубани добавил, что открытие терминала – это 500 новых рабочих мест в муниципалитете.

    «Проект значим для экономики региона и Темрюкского района. Но на первый план для нас выходят вопросы безопасности. Необходимо, чтобы объект соответствовал самым высоким экологическим стандартам. Несмотря на важность развития транспортной и портовой инфраструктуры, Краснодарский край должен оставаться курортным регионом», – сказал В.Кондратьев.

    Фото: портал правительства Краснодарского края


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