Тольяттиазот построит комплекс для перевалки аммиака и карбамида

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор ПАО «ТОАЗ» («Тольяттиазот») Анатолий Шаблинский и глава Темрюкского района Федор Бабенков подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым «Тольяттиазот» планирует построить за свой счет детский сад и школу и безвозмездно передать их муниципалитету, сообщает пресс-служба губернатора Кубани.

В ходе мероприятия, в котором также принимали участие член совета директоров ПАО «ТОАЗ» Сергей Момцемлидзе, вице-губернатор Александр Руппель, руководители профильных ведомств и представители компании, были озвучены планы ТОАЗ по строительству до 2025 года в порту Тамань перевалочного комплекса. Объем инвестиций составит 40 млрд рублей.

Как рассказал С.Момцемлидзе, перевалочный комплекс планируют запустить в три этапа – с декабря 2023 года, еще через 2-3 года предприятие должно выйти на проектную мощность. «На терминале собираемся использовать самые современные технологии, средства безопасности и автоматизации, – сказал он. – Будущий объект в Тамани предназначен только под перевалку, без производства, поэтому воздействие на экологию будет нулевым».

Глава Кубани добавил, что открытие терминала – это 500 новых рабочих мест в муниципалитете.

«Проект значим для экономики региона и Темрюкского района. Но на первый план для нас выходят вопросы безопасности. Необходимо, чтобы объект соответствовал самым высоким экологическим стандартам. Несмотря на важность развития транспортной и портовой инфраструктуры, Краснодарский край должен оставаться курортным регионом», – сказал В.Кондратьев.

Фото: портал правительства Краснодарского края