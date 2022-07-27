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Импорт через МАПП Забайкальск увеличился
27.07.2022

Импорт через МАПП Забайкальск увеличился

    • За первое полугодие 2022 года сотрудники таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск оформили 30,2 тыс. грузовых автомобилей на въезд и выезд. Грузооборот импортных товаров увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года на 9,2% и составил 204,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

    В 2022 году количество ввозимой новой техники и наземного транспорта увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37% и составило 5,2 тыс. ед. В Россию ввозились автобусы, строительная техника – погрузчики, машины для строительства дорог, краны, а также оборудование, механизмы и механические устройства, плодоовощная продукция, изделия из черных металлов, пластмассы и изделия из них.

    За сутки сотрудники таможенного поста оформляют до 250 автотранспортных средств. Однако, как отмечают в ДВТУ, поток автомобилей, желающих выехать в КНР за грузом, остается стабильно высоким. Увеличить пропуск автотранспортных средств в МАПП Забайкальск не позволяют проводимые китайской стороной противоэпидемиологические мероприятия, в том числе введенный так называемый режим «перецепка», при котором каждый российский перевозчик дважды въезжает на территорию КНР, сначала для того, чтобы оставить прицеп для погрузки, на следующий день – чтобы забрать груженый прицеп.

    «Для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств отдел таможенного оформления таможенного поста МАПП Забайкальск с октября 2021 года переведен на круглосуточный режим работы», – говорится в сообщении ДВТУ.

    Пункт пропуска также работает в круглосуточном режиме. За первое полугодие 2022 года грузооборот через ЖДПП Забайкальск составил более 7 млн тонн. 86% грузооборота приходится на экспортные товары. Основная номенклатура экспорта – руда, лесоматериалы, уголь, удобрения. Значительную долю импорта составляют котлы, оборудование, электрические машины, изделия из пластмасс и черных металлов.

    Более 125 тыс. тонн грузов, перемещаемых железнодорожным транспортом, были оформлены с применением технологии «удаленного выпуска», которая позволяет сократить сроки таможенных операций.

    Фото: сайт ДВТУ


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