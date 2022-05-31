Обновленный контрольно-пропускной пункт в порту Тамань

В порту Тамань открылось новое здание контрольно-пропускного пункта (КПП) в порту Тамань. КПП оснащен необходимой техникой и средствами технического контроля и отвечает всем современным требованиям.

Как сообщает пресс-служба Росгранстроя, в 2019 году приказом Минтранса России от 01.04.2019 №91 в пределы морского пункта пропуска в порту Тамань были включены новые обустроенные терминалы ООО «Пищевые ингредиенты», ЗАО «Таманьнефтегаз», территории таманского терминала навалочных грузов, что позволило увеличить грузооборот морского порта.

Сотрудники службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю несли службу в административно-бытовом здании ООО «Морской терминал «Тамань». Однако в целях обеспечения более высокого уровня условий труда для пограничников на Таманском терминале навалочных грузов ООО «ОТЭКО-Портсервис» инвестором оборудовано новое здание контрольно-пропускного пункта.

Теперь сотрудники пограничной службы будут осуществлять контрольные операции в более комфортных условиях, что особенно важно ввиду увеличивающегося в последнее время грузооборота на южном направлении, отмечают в Росгранстрое.

Фото: ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»