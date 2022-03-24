Стартовал проект «Оптимизация процессов убытия и прибытия товаров и транспортных средств в пунктах пропуска»

В целях развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, оптимизации процедур в пунктах пропуска и сокращения сроков перевозки грузов дан страт реализации проекта «Оптимизация процессов убытия и прибытия товаров и транспортных средств в пунктах пропуска».

Как сообщает пресс-служба Минтранса, основная задача проекта – выявление «узких мест» при пересечении транспортным средством государственной границы, анализ полученных данных и определение необходимых мер, подходов, технических решений и механизмов по оптимизации процессов контрольных процедур на погранпереходах в целях повышения их пропускной способности, создания образцового пункта пропуска и дальнейшего тиражирования успешного опыта на другие пункты пропуска.

Первым объектом комиссионного обследования стал расположенный в Калининградской области автомобильный пункт пропуска Багратионовск. Специалисты Минтранса России, территориальных органов ФТС России, Пограничной службы ФСБ России, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, Госкорпорации «Росатом», ФГКУ Росгранстрой и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» ознакомились с процессами убытия и прибытия грузов и транспортных средств, которые предстоит анализировать в целях повышения эффективности функционирования пункта пропуска.

В дальнейшем, согласно «дорожной карте» проекта, запланировано детальное обследование целого ряда пунктов пропуска, расположенных на основных направлениях движения транспортных потоков на различных участках государственной границы РФ.

Проект разработан в рамках решения, принятого Минтрансом России и другими федеральными органами власти и заинтересованными ведомствами на площадке координационного центра Правительства Российской Федерации.

Фото: сайт Минтранса