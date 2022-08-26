Страны ЕАЭС согласовали инфраструктурные проекты в сфере транспорта

На заседании Евразийского межправительственного совета, который прошел 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика), рассмотрели совместная работа стран ЕАЭС в сфере транспорта и логистики. По итогам обсуждения одобрен перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Принятый документ послужит базой для обеспечения координации стран Союза в реализации инфраструктурных проектов с большим интеграционным потенциалом, отмечают в ЕЭК.

В перечень вошли проекты от всех стран Союза. Например, программа дорожного коридора «Север – Юг» (4-я очередь) от Армении и реконструкция автомобильной дороги М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки) от Беларуси. От Казахстана в перечне – реконструкция казахстанских участков автомобильной дороги М-32, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай». От Кыргызстана в перечне значится электрификация железнодорожного участка «Луговая – Балыкчи». Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай» фигурирует в документе от Российской Федерации.

Всего в перечне 7 проектов стран ЕАЭС в разной стадии реализации. При этом все они направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры, которая входит в международные транспортные коридоры в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Фото: ЕЭК