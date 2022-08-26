Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Страны ЕАЭС согласовали инфраструктурные проекты в сфере транспорта
26.08.2022

Страны ЕАЭС согласовали инфраструктурные проекты в сфере транспорта


    • На заседании Евразийского межправительственного совета, который прошел 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика), рассмотрели совместная работа стран ЕАЭС в сфере транспорта и логистики. По итогам обсуждения одобрен перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

    Принятый документ послужит базой для обеспечения координации стран Союза в реализации инфраструктурных проектов с большим интеграционным потенциалом, отмечают в ЕЭК.

    В перечень вошли проекты от всех стран Союза. Например, программа дорожного коридора «Север – Юг» (4-я очередь) от Армении и реконструкция автомобильной дороги М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки) от Беларуси. От Казахстана в перечне – реконструкция казахстанских участков автомобильной дороги М-32, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай». От Кыргызстана в перечне значится электрификация железнодорожного участка «Луговая – Балыкчи». Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай» фигурирует в документе от Российской Федерации.

    Всего в перечне 7 проектов стран ЕАЭС в разной стадии реализации. При этом все они направлены на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры, которая входит в международные транспортные коридоры в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

    Фото: ЕЭК


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.06.2022
    Автопроизводители ЕАЭС могут пока не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС
    Коллегия Евразийского экономической комиссии (ЕЭК) продлила до 31 января 2023 года возможность не оснащать […]
    автопроизводительАвтотранспортЕАЭСЭРА-ГЛОНАСС
    0
    18.03.2022
    Обнулены импортные пошлины на более чем 450 товаров
    Совет Евразийской экономической комиссии принял первый пакет мер для повышения устойчивости экономик государств-членов Евразийского […]
    ЕАЭСИмпортМинэкономразвитияобнуление
    0
    20.07.2022
    Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    Суммарный объем помощи российской транспортной отрасли в условиях введенных санкций составил 511 млрд рублей, […]
    TransportГосподдержкаСанкцииФинансирование
    0
    31.03.2022
    В ЕЭК предложили ввести мораторий на маркировку новых групп товаров
    Для снижения издержек бизнеса может быть введен мораторий на маркировку новых групп товаров в […]
    ЕАЭСмаркировкамораторийтовары
    0
    16.05.2022
    В ЕАЭС оптимизируют условия для контейнерных перевозок
    В ЕАЭС планируется создание дополнительных условий при осуществлении в Союзе контейнерных перевозок, за счет […]
    ЕАЭСКонтейнерные перевозкиКонтейнеры
    0
    16.03.2022
    Утвержден порядок выдачи разрешений на вывоз промышленной продукции
    За пределы России
    вывозЕАЭСзапрет на вывозпромышленные товары
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.08.2022 В Ванино строят контейнерный терминал
    25.08.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2022
    24.08.2022 Первый сдвоенный поезд со станции Новосибирск-Восточный
    24.08.2022 Гетеборг увеличил контейнерооборот на 5% в первом полугодии 2022
    24.08.2022 Контейнерооборот Гонконга, 7 месяцев 2022
    23.08.2022 Сезонный сервис из Китая в Хабаровск по Амуру
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2022 ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами
    19.08.2022 Макулатура попала под квоты
    19.08.2022 «Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
    19.08.2022 «Загрузка российский верфей достаточно высокая»
    19.08.2022 Где в России появится центр крупнотоннажного судостроения
    19.08.2022 На разработку отечественного оборудования для сжижения газа выделят миллиард
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти