В ЕАЭС оптимизируют условия для контейнерных перевозок

В ЕАЭС планируется создание дополнительных условий при осуществлении в Союзе контейнерных перевозок, за счет минимизации контрольных функций в отношении контейнеров, используемых для международных грузовых перевозок. Их особенностью являются контейнеры, которые признаются транспортным оборудованием, а не товаром, перемещаемым через таможенную границу, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

В ходе заседания рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе с участием представителей стран-участниц Союза, которое состоялось12 мая, Россия и Казахстан предложили полностью вывести контейнеры из-под требования таможенного декларирования и совершения таможенных операций при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и убытии с нее. Приведен аргумент в пользу мирового опыта и практики Китайской Народной Республики.

«Практикуемые контрольные функции должны быть более эффективны и соразмерны оцененным рискам», — сказал министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.