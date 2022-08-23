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Одобрен проект крупнотоннажного газовоза для перевозки СО2
23.08.2022

Одобрен проект крупнотоннажного газовоза для перевозки СО2


    • Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) получил одобрение в принципе от классификационного общества Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) на проект крупнотоннажного танкера для транспортировки сжиженного углекислого газа.

    Проектные работы были начаты в июне 2021 года в рамках объявленного японской Организацией по развитию новых технологий в энергетике и промышленности (NEDO – New Energy and Industrial Technology Development Organization) запроса на разработку концепции судна.

    Крупнотоннажный СО2-газовоз предполагается задействовать для транспортировки на дальние расстояния углекислого газа в объеме порядка 1 млн тонн в год.

    Фото: MOL

     


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