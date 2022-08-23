Одобрен проект крупнотоннажного газовоза для перевозки СО2

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) получил одобрение в принципе от классификационного общества Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) на проект крупнотоннажного танкера для транспортировки сжиженного углекислого газа.

Проектные работы были начаты в июне 2021 года в рамках объявленного японской Организацией по развитию новых технологий в энергетике и промышленности (NEDO – New Energy and Industrial Technology Development Organization) запроса на разработку концепции судна.

Крупнотоннажный СО2-газовоз предполагается задействовать для транспортировки на дальние расстояния углекислого газа в объеме порядка 1 млн тонн в год.

Фото: MOL