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ЕАЭС ратифицируют Соглашение о применении навигационных пломб
18.03.2022

Упрощена процедура подтверждения происхождения товаров из развивающихся стран


    • Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об упрощении процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран. На временной основе будет обеспечена возможность использования копий сертификатов о происхождении товаров для получения тарифных преференций, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

    Кроме того, до 31 декабря 2023 года не будет применяться условие непосредственной закупки товаров, которое состоит в обязательном требовании заключения прямого контракта между хозяйствующим субъектом из страны ЕАЭС и хозяйствующим субъектом из развивающейся или наименее развитой страны.

    «В текущей ситуации внешнего давления необходимо снижать любые административные нагрузки на бизнес. Принятие сегодняшнего решения позволит нивелировать сложности, с которыми столкнулись экономические операторы при ведении внешнеторговой деятельности», – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    При этом он подчеркнул, что значительную часть преференциального импорта из развивающихся и наименее развитых стран составляют продовольственные товары, что в современных условиях исключительно важно для насыщения рынка Союза.

    Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.


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