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Нулевую таможенную пошлину на контейнеры продлили
14.09.2022

Нулевую таможенную пошлину на контейнеры продлили


    • Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок действия нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов контейнеров (код 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС) по 28 февраля 2023 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

    «Принятое решение позволит не допустить сокращения контейнерного парка после ухода из ЕАЭС части западных логистических компаний, оказав стимулирующий эффект на обновление и насыщение внутреннего рынка соответствующими товарами», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    Он пояснил, что производимые в настоящее время на территории Союза контейнеры выкупаются бизнесом стран ЕАЭС в полном объеме, однако имеющиеся потребности при этом до конца не обеспечиваются.

    Необходимые изменения будут также внесены и в другие акты Комиссии.

    В ЕЭК уточняют, в подсубпозиции 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС классифицируются контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта, за исключением контейнеров с противорадиационным свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ, а также контейнеров с внутренним объемом от 42 м3 до 43 м3.

    Действующая ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении контейнеров составляет 10% от таможенной стоимости. В соответствии с решением Коллегии Комиссии от 12 апреля 2022 года № 63 с 28 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года применяется пошлина в размере 0%.


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